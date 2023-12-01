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  4. Evin bacasında başlayan yangın çatıya sıçradı! Büyük çaplı maddi hasar

Evin bacasında başlayan yangın çatıya sıçradı! Büyük çaplı maddi hasar

01.12.2023 11:53 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde meydana gelen yangında bir evin çatısı tamamen yandı. Yangında çatı katında bulunan beklettiği 1 ton fındıktan 6 çuvalı zarar gördü.

Evin bacasında başlayan yangın çatıya sıçradı! Büyük çaplı maddi hasar

Yangın, Zonguldak’ın Alaplı ilçesi Cambazlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Alaplı ilçesine bağlı Cambazlı köyündeki Ş.A.’ya ait 2 katlı evin bacanın tutuşması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evin çatısına sardı. Alaplı İtfaiyesinin müdahale ettiği yangın bir süre sonra kontrol altına alındı.

BÜYÜK ÇAPLI MADDİ HASAR

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında evin çatı bölümü komple yandı. Yangın esnasında Çatı katında bulunan 1 ton fındıktan 6 çuvalı yangından etkilenerek zarar gördüğü öğrenildi. Yangın esnasında evin çatı katında büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. (İHA)

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yangın Zonguldak
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