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Evin odasında iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren 2 zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 18:27 | Son Güncelleme

Evin odasında iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren 2 zanlı tutuklandı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde bir evin odasına kurdukları iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, bir evde uyuşturucu madde yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından eve operasyon düzenleyen ekipler, 7,5 kilogram kubar esrar ile oda içerisindeki saksılara ekili 390 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlının, odaya Hint keneviri yetiştirmek için iklimlendirme sistemi kurduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve izinsiz Hint keneviri yetiştirmek" suçlarından tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
kırıkkale uyuşturucu operasyonu

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