Evin tüm havasını değiştirmeyi sağlayacak kolay bakılan bitkiler

Paşa Kılıcı

Aloe Vera

Paşa kılıcı ya da diğer adıyla sansevieria en kolay bakılan bitkilerin başında geliyor. Farklı çeşitleri olan paşa kılıcı, havayı en güzel temizleyen bitkilerden. Uzadıkça ve büyüdükçe evinin havasını değiştireceği de kesin!



Aloe veranın cilt için faydalarını çok iyi biliyoruz artık. Bitki olarak da bakması en kolay bitkilerden biri. Sukulent olan aloe vera, evin havasını değiştirirken seni hiç zorlamayacak bir tür.

Kurdele Çiçeği



Kurdele çiçeğinin görüntüsü çok güzel. Bu kadar güzel görünüyorsa bakımı zordur diye düşünme. Evde en kolay bakabileceğin kurdele çiçeği, asabileceğin bitkilerden biri.

Barış Çiçeği

Güzel bakılırsa beyaz çiçekleriyle ortamı renklendiren barış çiçeği, güneş ve suyu seven bitkilerden. Solarsa su verildiğinde tekrar canlanabilen bitki, çiçek açmasa bile yemyeşil yaprakları ile evine çok yakışacak!

Kaktüs



Kaktüsler, minik ama en güzel bitkilerden. Çok zor olmayan bakımıyla evde rahatça ilgilenebileceğin bir çeşit. Güneş aldığı bir yerde durursa su ihtiyacı çok olmaz. Yani ilgisiz bırakıldığında sorun çıkartmayan bir tür.

Salon Çiçeği



Diğer adı dieffenbachia olan salon çiçeği, iç mekan için en çok kullanılan bitkilerden. Geniş yapraklı bu bitki büyüdüğünde çok gösterişli oluyor. Tropikal bir tür olduğu için suyuna dikkat etmek gerekiyor.

Zamioculcas



Yapay gibi dursa da aslında çok canlı bir bitki olan zamioculcas, az su seven ve güneşsiz yerlerde de kolay yaşayabilen bir tür. Hatta ilgisizlik onun hoşuna bile gider diyebiliriz.

Pothos Sarmaşığı

Pothos sarmaşığı, alacalı görüntüsüyle en güzel bitkilerden. Sarmaşık olduğu için asılarak bakılabilen türlerden. Hızlı büyüdüğü için evlerde çok sık tercih ediliyor. Özellikle raflarda çok güzel duruyor.

Kauçuk



Evlerde salonlarda çok sık tercih edilen kauçuk bitkisi öyle çok bakım isteyen türlerden değil. Suyu ve güneşi eksik edilmediğinde uzun yıllar yaşayacak olan kauçuk bitkisinin arada mutlaka yapraklarının silinmesi gerekiyor.

Şans Bambusu



Bambular suda ya da toprakta yetiştirilebilen türlerden. Suda bakıldığında çok daha güzel duran bambuyu şık bir cam vazoya koyabilirsin. Bakımı da suda olduğunda çok daha kolay.