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  4. Evinde kedi ve köpek besleyenler dikkat! Bakanlık açıkladı, bunu yapmayana para cezası kesilecek

Evinde kedi ve köpek besleyenler dikkat! Bakanlık açıkladı, bunu yapmayana para cezası kesilecek

17.10.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evcil hayvanlar için istenen mikroçip gündem oldu! Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan resmi açıklama geldi. Açıklamada, mikroçip teknolojisinin dünya genelinde vahşi veya evcil hayvanların takibini sağlamak için kullanıldığı vurgulandı. Evlerinde kedi ve köpek besleyen hayvanseverler için de son tarihin 31 Aralık 2022 olduğu bildirildi.

Evinde kedi ve köpek besleyenler dikkat! Bakanlık açıkladı, bunu yapmayana para cezası kesilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından evde bakılan kediler, köpekler ve gelinciklere mikroçip uygulaması başlatılmıştı. 1 Ocak 2021'de başlatılan uygulama kapsamında 393 bin üzerinde hayvan kayıt altına alındı. Hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, hayvan sahibinin adı, bulunduğu il, ilçe, köy/mahalle bilgileri ile acil durumda ulaşılabilecek kişi bilgileri kaydedilen uygulamada Bakanlık son tarihi açıkladı. 31 Aralık 2022'ye kadar hayvanların kayıt alıntına alınması çağrısında bulunan Bakanlık, evcil hayvanların kayıt altına alınmaması durumunda 1634 lira idari para cezası uygulanacağını açıkladı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"393 BİN 771 EVCİL HAYVAN KAYIT ALTINA ALINDI"

"Tarım ve Orman Bakanlığı, 24 bin 872'si tehlike arz eden köpek olmak üzere 393 bin 771 evcil hayvanı mikroçip uygulamasıyla kayıt altına aldı. Mikroçip teknolojileri dünya genelinde vahşi veya evcil hayvanların takibini sağlamak için de kullanılıyor.

Türkiye'de evcil hayvanların istenmeyen olaylara karışmasını önlemek amacıyla evde bakılan kediler, köpekler ve gelinciklere mikroçip uygulaması hayata geçirildi.

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Bu kapsamda, 1 Ocak 2021'den bugüne kadar 162 bin 75 kedi, 231 bin 685 köpek ve 11 gelincik olmak üzere toplam 393 bin 771 ev hayvanı mikroçip uygulanarak kayıt altına alındı.

Mikroçip uygulamasıyla Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'ne (PETVET), hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, hayvan sahibinin adı, bulunduğu il, ilçe, köy/mahalle bilgileri ile acil durumda ulaşılabilecek kişi bilgileri kaydediliyor.

Ayrıca aşı bilgileri, sahip değişikliği, kayıp durumu ve hayvana yapılan operasyonların bilgileri de kayıt altına alınıyor.

TARİH VERİLDİ! CEZASI 1634 TL

Bu yılsonuna kadar kedi ve köpeklerini kimliklendirmeyen ve kayıt altına aldırmayanlara 5199 sayılı Kanun'un 28'inci maddesindeki hükümler gereği 1634 lira idari para cezası uygulanacak.

24 BİN 872 TEHLİKELİ KÖPEK KAYIT ALTINA ALINDI

Evcil hayvanların yanı sıra tehlike arz eden köpeklerin kısırlaştırılarak kayıt altına alınmasına ilişkin Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun da 14 Temmuz 2021'de yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda, 14 Ocak 2022'ye kadar Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpeklerin kısırlaştırılarak PETVET Kayıt Sistemi'ne alınmaları istenmişti.

Ülke genelinde söz konusu ırklardan 23 bin 406 köpek kayıt altına alındı.

Tehlike arz eden hayvanlara ilişkin genelge kapsamında 7 Aralık 2021'den önce gebe kalmış American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpeklerin doğum yapmasının beklenmesi ve doğum yapan anne ve yavruların 4 aylık süre sonunda kısırlaştırılarak PETVET Kayıt Sistemi'ne kayıt işlemlerinin yapılması için verilen süre de 7 Haziran 2022'de sona erdi.

15 Ocak'tan 7 Haziran'a kadar American Staffordshire Terrier ırkı 1310 ve American Bully ırkı 156 köpek de kayıt altına alındı. Bununla birlikte toplamda bu zamana kadar 24 bin 872 tehlike arz eden köpek kimliklendirilerek kayıt altına alınmış oldu."

Tehlike arz eden köpek ırkları ve kayıt sayıları şöyle:

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Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı evcil hayvan
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