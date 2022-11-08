Kullanıcıların beğenisini kazanan dekoratif mobilya önerileri

Evinizde dekoratif değişiklikler yapmak istiyor ancak internet üzerinden alacağınız ürünlere güvenmekte zorlanıyor olabilirsiniz. O hâlde daha önce kullanıcılardan olumlu değerlendirmeler alan ve denenen ürünleri tercih ederek güvenli bir alışveriş yapabilirsiniz. Gelin, kullananların beğenisini kazanan, birbirinden kaliteli, dayanıklı ve sağlam dekoratif ürün önerilerimize beraber göz atalım. İşte detaylar!

1. Kaydırmaz taban tasarımı: Kozzy Home RFE6043230 Halı Yolluk

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Kozzy Home RFE6043230 Halı Yolluk ile evinize şık bir hava katmaya hazır mısınız? Kaydırmaz taban tasarımıyla kullanım kolaylığı sağlayan halının ölçüleri 160x230 santimetre. Mavi ve grinin eşsiz uyumunu yakalayan halı, dijital baskıyla ve mikropoliamid malzemeden üretilmiş. Kadife kumaşıyla konforlu bir kullanım imkânı sunan ürün, kalın dokusuyla soğuğu geçirmez. Ayrıca çamaşır makinesinde kolayca yıkanarak temizlenebilir.

2. Dumansız kullanım imkânı: Moor Garden Masaüstü Şömine

Tamamen yerli üretim Moor Garden Masaüstü Şömine modelinin cam bölümleri 250 dereceye kadar dayanıklı temperli camdan üretilmiş. Yanmaz statik boya ile boyanarak güçlendirilen ürün, bioethonol yakıt ile kokusuz dumansız yanar. Eviniz, kış bahçeniz veya balkonunuzda ateş başında keyifle vakit geçirmenizi sağlayacak ürün; kullanılmadığı zamanlarda da şık bir görünüm sunar. Dekoratif taş hediyesi de bulunduğu için, ürünü kullanıldıktan sonra söndürme aparatıyla kolayca söndürebilirsiniz.

3. Hem şık hem işlevsel: Intergo Store Renkli Üçlü Zigon Sehpa

Pastel renkleriyle dikkat çeken iIntergo Store Renkli Üçlü Zigon Sehpa'ın ayakları %100 ahşap malzemeden üretilmiş. Kare tasarımıyla fark yaratan set, çay sohbetleriniz için işlevsel bir kullanım sunarken aynı zamanda evinize şık bir hava katar. Kullananların beğenisini kazanan sehpa seti, kolay ve zahmetsizce kurulur. Dokuz farklı renk kombinasyonu sayesinde her stildeki eve uyum sağlar.

4. Keyifli bir mola için: Evodeko Nini Sallanan Ahşap Berjer

Evodeko Nini Sallanan Ahşap Berjer, göz dolduran tasarımıyla evinizin dekorasyonuna farklı bir hava katar. Sallanan ayaklarıyla dikkat çeken berjer, gürgen ağacından üretilip tik ağacı yağıyla yağlanmış. Terletmeyen, fitilli ve kadife kumaşla hazırlanan ürün; kısa dinlenme molalarınızda, kitap okurken veya müzik dinlerken size maksimum konfor sunar. Siz de pastel renklerden ve sıcak görünümlü berjerlerden hoşlanıyorsanız bu ürüne şans verebilirsiniz!

5. Modern bir tasarım: Yataş Petit Başlık Somni Baza Set

Yatak odanıza modern ve minimal bir dokunuş yapacak bir yatak başlığı ve baza seti arayışındaysanız sizi böyle alalım! Yataş Petit Başlık Somni Baza Set ile yatak odanızda şık bir görünüm yakalayabilirsiniz. Özel başlık tasarımı sayesinde ürünü, pencere önünde bile kullanarak doğal ışıktan yararlanabilirsiniz. Bazanın geniş hacmi sayesinde kullanmadığınız eşyalarınızı veya mevsimlik kıyafetlerinizi rahatlıkla depolayabilirsiniz.

6. Kitap kurtlarına özel: Rafevi Ters Kitaplık Mini

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Hem evinize şık bir görünüm katacak hem kitaplarınızı rahatlıkla muhafaza etmenizi sağlayacak bir ürün arayışındaysanız Rafevi Ters Kitaplık Mini tam size göre! Kitaplarınız ve dekoratif eşyalarınız için işlevsel kullanım sunan ürün, aynı zamanda az yer kaplar. Ceviz rengiyle her eve kolayca uyum sağlayacak kitaplığın beş adet rafı bulunur. Simetrik kurulum özelliğine sahip olmasıyla istediğiniz yönde kurabileceğiniz ürünü daha önce almadığınıza pişman olacaksınız!

7. Klasik çalışma masası tasarımlarından sıkılanlara: Yurudesign Tywin Kitaplık Raflı Çalışma Masası

Her evde olan klasik çalışma masası tasarımlarından sıkıldıysanız Yurudesign Tywin Kitaplık Raflı Çalışma Masası'nı çok beğeneceksiniz. Geniş kullanım yüzeyine sahip ürünün kitaplık olarak tasarlanan yan bölümünde kitaplarınızı ve eşyalarınızı sergileyebilirsiniz. Kaliteli malzemelerden üretilmiş masayı uzun süre kullanmak mümkün. Siz de evinizde keyifli bir çalışma köşesi oluşturmayı düşünüyorsanız bu masayı tercih edebilirsiniz.

8. Hem konforlu hem estetik: Eviana Corner Flavia Köşe Takımı

Eviana Corner Flavia Köşe Takımı'nı ister küçük oturma odalarınızda ister balkon veya kış bahçelerinde tercih edebilirsiniz. Yerli dokuma keten kumaştan ve yüksek kaliteli süngerlerden üretilmiş koltuğun estetik tasarımıyla evinize modern bir stil katabilirsiniz. Pufu sayesinde ekstra oturma alanı sunan koltuk takımını kolayca kurmak mümkün. Bu sayede ürünü istediğiniz yere rahatlıkla götürebilirsiniz. Siz de evinizin her köşesine çok yakışacak bu takımı incelemeye ne dersiniz?

9. Keyifli sofralar için: Sağıroğlu Ahşap Altı Kişilik Yemek Masası

%100 doğal ahşap masif ladin malzemeden üretilmiş Sağıroğlu Ahşap Altı Kişilik Yemek Masası'nı sevdiklerinizle oturacağınız geniş sofralar için keyifle kullanabilirsiniz. Ürün ile evinize ahşabın sıcaklığını katmanız da cabası.

10. Çizilmelere karşı dayanıklı: Bimossa Sümer Konsol Modern Görünüm Sepet

Bimossa Sümer Konsol Modern Görünüm Sepet, kaliteli malzemelerden üretildiği için çizilmelere karşı oldukça dayanıklı. İster holde ister oturma odanızda kullanabileceğiniz ürün, şık görünümünün yanı sıra geniş depolama alanı da sunar. Üst bölümüne sergilemek istediğiniz dekoratif eşyaları da yerleştirebileceğiniz konsolun kurulumu kolayca yapılır. Taşınma esnasında rahatça sökülüp çıkarılabilmesiyle de pratik bir kullanım sağlar.