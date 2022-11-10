Pratik bir kullanım sunan, fonksiyonel özelliklere sahip yataklı koltuk modelleri

Yataklı koltuklar, özellikle küçük bir evde yaşadığından misafirlere özel yatak odası yapamayanlar için ideal. Zahmetsizce açılarak yatağa dönüştürülebilen bu koltukların bazı modelleri aynı zamanda ekstra depolama alanına da sahip. Peki, siz de sıkça tercih edilen yataklı koltuklardan edinerek evinizde âdeta ikinci bir yatak odası oluşturmaya ne dersiniz? Hazırsanız gelin, birbirinden kaliteli yataklı koltuk modellerine beraber göz atalım!

1. Hem yataklı hem sandıklı: Tarzı Özel Damla Köşe Koltuk

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Tarzı Özel Damla Köşe Koltuk, özellikle küçük oturma odaları ve salonlar için fonksiyonel bir kullanım sunar. Yatağa dönüşebilmesi sayesinde yatılı misafirlerinizi ağırlamanıza imkân sunan koltuk, sandıklı olmasıyla fazla eşyalarınızı depolayarak yerden tasarruf etmenizi sağlar. Ayakları birinci sınıf gürgen ağacından ve ithal kumaştan üretilen koltuğun iki yıllık garantisini bulunur. Siz de evinizde hem işlevsel hem konforlu bir köşe koltuğa ihtiyaç duyuyorsanız ürünü tercih edebilirsiniz.

2. Kolay temizlik imkânı sunan: Vivense Madrid Üçlü Koltuk

Vivense Madrid Üçlü Koltuk, ayaklarının yerden yüksek olması sayesinde kolay temizlik imkânı sunar. İskeleti kayın ve köknar ağacından üretilen koltuk, %70 boncuk silikon minderleri sayesinde konforlu bir kullanım sağlar. Koltuğu yatak hâline getirerek televizyon keyfi yapabilir veya günün yorgunluğunu üzerinizden atabilirsiniz. Modern tasarımıyla evinize şık bir dokunuş yapacak ürün, birçok muadiline göre uygun fiyatlı seçenekler arasında yer alır.

3. Çökmeye dayanıklı süngeriyle: Pafu Sando Tekli Katlanır Yataklı Koltuk

Pafu Sando Tekli Katlanır Yataklı Koltuk, göz alıcı rengi ve kolçaklı kol tasarımıyla evinize farklı bir hava katar. Açılıp yatak hâline getirilebilen ürün konforlu bir kullanım sunar. Zahmetsizce tekli koltuktan yatağa dönüşebildiği gibi koltuk pozisyonunda kalarak bacaklarınızı uzatmanızı sağlayacak şekilde de açılabilir. Çökmeye karşı dayanıklı süngerden özenle üretilen koltuğu bir kere kullandıktan sonra onun rahatlığından vazgeçemeyeceksiniz!

4. Kullananların çok sevdiği: Homedius Magic Katlanır Yataklı Koltuk

Kullananların beğenisini kazanan Homedius Magic Katlanır Yataklı Koltuk, tam da "Yerim yok ama misafirim çok." diyenlere göre! Çok amaçlı kullanım şekliyle öne çıkan ürün; uzun ömürlü iç süngeri, farklı tasarımı ve yüksek konfor sunması ile tercih sebebi. Kadife kumaşı sayesinde yumuşaklığını hissettiren koltuk, farklı renk seçenekleriyle her zevke ve eve hitap eder. İkili ve tekli seçenekleri bulunan ürünün size uygun seçeneğini tercih edebilirsiniz.

5. Göz dolduran renk ve tasarım: 3A MOBİLYA Yataklı Koltuk

Klasik tarzdan vazgeçemeyenlerin bayılacağı 3A MOBİLYA Yataklı Koltuk tamamen el işçiliği ile üretilir. Göz alıcı rengi ve tasarımıyla beğeni kazanan ürün nubuk kumaştan ve fırınlanmış kayından imal edilir. Alt bölümündeki kasanın çekilmesiyle kolayca yatak hâline dönüştürülebilir. Oturma odalarında ve salonlarda farklı bir atmosfer oluşturacak koltuğu tercih ederek hem işlevsel hem şık bir seçim yapmaya ne dersiniz?

6. Sade ve şık: Doğtaş Nova Üçlü Yataklı Koltuk

Evinde sade şıklıktan hoşlananların tercih edebileceği ürünlerden biri de Doğtaş Nova Üçlü Yataklı Koltuk. Modern formunu zarif çizgilerle harmanlayarak bir araya getiren koltuk, size konforlu bir oturma alanı sunar. Misafirlerinizi en iyi şekilde ağırlamanıza imkân sağlayan ürünü hızlıca misafir yatağı hâline dönüştürebilirsiniz. Dört farklı kırlentle gönderilen koltuğu denedikten sonra "Neden daha önce almadım ki?" diye düşüneceksiniz!

7. Hem rahat hem kaliteli: Storr Bra Köşe Koltuk Takımı

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Köşe takımları sevenler buraya! Storr Bra Köşe Koltuk Takımı ile evinizde şıklığı ve konforu bir araya getirebilirsiniz. Ürünü evinizin şekline göre farklı tasarımlarda kullanabilirsiniz. Yatak olabilmesiyle işlevsellik sunan takımın ayak rengini kendi zevkinize göre seçebilirsiniz. Siz de kalitesi ve rahatlığıyla sizi mutlu edecek, uzun ömürlü bir köşe koltuk arayışındaysanız ürünle bir an önce tanışmalısınız!

8. Beş farklı renk seçeneği: İpek Mobilya Santa 3'lü Koltuk

İpek Mobilya Santa 3'lü Koltuk'un her eve ve zevke hitap edecek beş farklı renk seçeneği var. Birinci sınıf silinebilir döşemelik kumaştan üretilmesi sayesinde kolay temizlik imkânı sağlar. Sandıklı ve yataklı oluşuyla hem depolama hem yatak fonksiyonlarını bünyesinde bulundurur. Ayrıca yumuşacık olması sayesinde maksimum konfor vadeder. Tam bir fiyat/performans ürünü olan koltuğun evinize çok yakışacağına eminiz!

9. Konforun ve fonksiyonelliğin rafine bir örneği: Enza Home Basel Üçlü Yataklı Koltuk

Konforun ve fonksiyonelliğin rafine bir örneği olan Enza Home Basel 3'lü Yataklı Koltuk, size şık bir yaşam alanı sunar. Özel kumlu bukle tarzı kumaşıyla evinize modern bir dokunuş yapar. Yüksek ayaklı tasarımı ile zahmetsiz temizlik olanağı sağlar. Yatak şeklinde de kullanabileceğiniz koltuk, misafirlerinizi yatılı olarak ağırlamanıza olanak verir.

10. Lekelere karşı dayanıklı: Eymense Loft Köşe Koltuk Takımı

Eymense Loft Köşe Koltuk Takımı, lekelere karşı dayanıklı olması ve silinebilir kumaştan üretilmesiyle tercih sebebi. Plastik ayaklı tasarımıyla bulunduğu yüzeye zarar vermeden hareket ettirilebilir. Ürünün kol bölümünde kumanda, dergi ve kitaplarınızı yerleştirebileceğiniz şık bir bölüm bulunur. Evinizin şekline göre sağ köşe veya sol köşe olarak kullanabileceğiniz ürünün beş farklı renk seçeneği mevcut.