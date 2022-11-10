HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Pratik bir kullanım sunan, fonksiyonel özelliklere sahip yataklı koltuk modelleri

Pratik bir kullanım sunan, fonksiyonel özelliklere sahip yataklı koltuk modelleri

09.11.2022 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eviniz için hem şık hem fonksiyonel bir yataklı koltuğa mı ihtiyacınız var? Öyleyse doğru yerdesiniz! Modern tasarımlardan klasik seçeneklere, tekli koltuklardan üçlü koltuklara ve köşe takımlarına kadar bir araya getirdiğimiz en işlevsel koltuklardan size uygun olanı bulmak için yazımızı inceleyebilirsiniz!

Pratik bir kullanım sunan, fonksiyonel özelliklere sahip yataklı koltuk modelleri

Yataklı koltuklar, özellikle küçük bir evde yaşadığından misafirlere özel yatak odası yapamayanlar için ideal. Zahmetsizce açılarak yatağa dönüştürülebilen bu koltukların bazı modelleri aynı zamanda ekstra depolama alanına da sahip. Peki, siz de sıkça tercih edilen yataklı koltuklardan edinerek evinizde âdeta ikinci bir yatak odası oluşturmaya ne dersiniz? Hazırsanız gelin, birbirinden kaliteli yataklı koltuk modellerine beraber göz atalım!

1. Hem yataklı hem sandıklı: Tarzı Özel Damla Köşe Koltuk

Pratik bir kullanım sunan, fonksiyonel özelliklere sahip yataklı koltuk modelleri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Tarzı Özel Damla Köşe Koltuk, özellikle küçük oturma odaları ve salonlar için fonksiyonel bir kullanım sunar. Yatağa dönüşebilmesi sayesinde yatılı misafirlerinizi ağırlamanıza imkân sunan koltuk, sandıklı olmasıyla fazla eşyalarınızı depolayarak yerden tasarruf etmenizi sağlar. Ayakları birinci sınıf gürgen ağacından ve ithal kumaştan üretilen koltuğun iki yıllık garantisini bulunur. Siz de evinizde hem işlevsel hem konforlu bir köşe koltuğa ihtiyaç duyuyorsanız ürünü tercih edebilirsiniz.

Ürünü İncele

2. Kolay temizlik imkânı sunan: Vivense Madrid Üçlü Koltuk

Pratik bir kullanım sunan, fonksiyonel özelliklere sahip yataklı koltuk modelleri

Vivense Madrid Üçlü Koltuk, ayaklarının yerden yüksek olması sayesinde kolay temizlik imkânı sunar. İskeleti kayın ve köknar ağacından üretilen koltuk, %70 boncuk silikon minderleri sayesinde konforlu bir kullanım sağlar. Koltuğu yatak hâline getirerek televizyon keyfi yapabilir veya günün yorgunluğunu üzerinizden atabilirsiniz. Modern tasarımıyla evinize şık bir dokunuş yapacak ürün, birçok muadiline göre uygun fiyatlı seçenekler arasında yer alır.

Ürünü İncele

3. Çökmeye dayanıklı süngeriyle: Pafu Sando Tekli Katlanır Yataklı Koltuk

Pratik bir kullanım sunan, fonksiyonel özelliklere sahip yataklı koltuk modelleri

Pafu Sando Tekli Katlanır Yataklı Koltuk, göz alıcı rengi ve kolçaklı kol tasarımıyla evinize farklı bir hava katar. Açılıp yatak hâline getirilebilen ürün konforlu bir kullanım sunar. Zahmetsizce tekli koltuktan yatağa dönüşebildiği gibi koltuk pozisyonunda kalarak bacaklarınızı uzatmanızı sağlayacak şekilde de açılabilir. Çökmeye karşı dayanıklı süngerden özenle üretilen koltuğu bir kere kullandıktan sonra onun rahatlığından vazgeçemeyeceksiniz!

Ürünü İncele

4. Kullananların çok sevdiği: Homedius Magic Katlanır Yataklı Koltuk

Pratik bir kullanım sunan, fonksiyonel özelliklere sahip yataklı koltuk modelleri

Kullananların beğenisini kazanan Homedius Magic Katlanır Yataklı Koltuk, tam da "Yerim yok ama misafirim çok." diyenlere göre! Çok amaçlı kullanım şekliyle öne çıkan ürün; uzun ömürlü iç süngeri, farklı tasarımı ve yüksek konfor sunması ile tercih sebebi. Kadife kumaşı sayesinde yumuşaklığını hissettiren koltuk, farklı renk seçenekleriyle her zevke ve eve hitap eder. İkili ve tekli seçenekleri bulunan ürünün size uygun seçeneğini tercih edebilirsiniz.

Ürünü İncele

5. Göz dolduran renk ve tasarım: 3A MOBİLYA Yataklı Koltuk

Pratik bir kullanım sunan, fonksiyonel özelliklere sahip yataklı koltuk modelleri

Klasik tarzdan vazgeçemeyenlerin bayılacağı 3A MOBİLYA Yataklı Koltuk tamamen el işçiliği ile üretilir. Göz alıcı rengi ve tasarımıyla beğeni kazanan ürün nubuk kumaştan ve fırınlanmış kayından imal edilir. Alt bölümündeki kasanın çekilmesiyle kolayca yatak hâline dönüştürülebilir. Oturma odalarında ve salonlarda farklı bir atmosfer oluşturacak koltuğu tercih ederek hem işlevsel hem şık bir seçim yapmaya ne dersiniz?

Ürünü İncele

6. Sade ve şık: Doğtaş Nova Üçlü Yataklı Koltuk

Pratik bir kullanım sunan, fonksiyonel özelliklere sahip yataklı koltuk modelleri

Evinde sade şıklıktan hoşlananların tercih edebileceği ürünlerden biri de Doğtaş Nova Üçlü Yataklı Koltuk. Modern formunu zarif çizgilerle harmanlayarak bir araya getiren koltuk, size konforlu bir oturma alanı sunar. Misafirlerinizi en iyi şekilde ağırlamanıza imkân sağlayan ürünü hızlıca misafir yatağı hâline dönüştürebilirsiniz. Dört farklı kırlentle gönderilen koltuğu denedikten sonra "Neden daha önce almadım ki?" diye düşüneceksiniz!

Ürünü İncele

7. Hem rahat hem kaliteli: Storr Bra Köşe Koltuk Takımı

Pratik bir kullanım sunan, fonksiyonel özelliklere sahip yataklı koltuk modelleriPrime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Köşe takımları sevenler buraya! Storr Bra Köşe Koltuk Takımı ile evinizde şıklığı ve konforu bir araya getirebilirsiniz. Ürünü evinizin şekline göre farklı tasarımlarda kullanabilirsiniz. Yatak olabilmesiyle işlevsellik sunan takımın ayak rengini kendi zevkinize göre seçebilirsiniz. Siz de kalitesi ve rahatlığıyla sizi mutlu edecek, uzun ömürlü bir köşe koltuk arayışındaysanız ürünle bir an önce tanışmalısınız!

Ürünü İncele

8. Beş farklı renk seçeneği: İpek Mobilya Santa 3'lü Koltuk

Pratik bir kullanım sunan, fonksiyonel özelliklere sahip yataklı koltuk modelleri

İpek Mobilya Santa 3'lü Koltuk'un her eve ve zevke hitap edecek beş farklı renk seçeneği var. Birinci sınıf silinebilir döşemelik kumaştan üretilmesi sayesinde kolay temizlik imkânı sağlar. Sandıklı ve yataklı oluşuyla hem depolama hem yatak fonksiyonlarını bünyesinde bulundurur. Ayrıca yumuşacık olması sayesinde maksimum konfor vadeder. Tam bir fiyat/performans ürünü olan koltuğun evinize çok yakışacağına eminiz!

Ürünü İncele

9. Konforun ve fonksiyonelliğin rafine bir örneği: Enza Home Basel Üçlü Yataklı Koltuk

Pratik bir kullanım sunan, fonksiyonel özelliklere sahip yataklı koltuk modelleri

Konforun ve fonksiyonelliğin rafine bir örneği olan Enza Home Basel 3'lü Yataklı Koltuk, size şık bir yaşam alanı sunar. Özel kumlu bukle tarzı kumaşıyla evinize modern bir dokunuş yapar. Yüksek ayaklı tasarımı ile zahmetsiz temizlik olanağı sağlar. Yatak şeklinde de kullanabileceğiniz koltuk, misafirlerinizi yatılı olarak ağırlamanıza olanak verir.

Ürünü İncele

10. Lekelere karşı dayanıklı: Eymense Loft Köşe Koltuk Takımı

Pratik bir kullanım sunan, fonksiyonel özelliklere sahip yataklı koltuk modelleri

Eymense Loft Köşe Koltuk Takımı, lekelere karşı dayanıklı olması ve silinebilir kumaştan üretilmesiyle tercih sebebi. Plastik ayaklı tasarımıyla bulunduğu yüzeye zarar vermeden hareket ettirilebilir. Ürünün kol bölümünde kumanda, dergi ve kitaplarınızı yerleştirebileceğiniz şık bir bölüm bulunur. Evinizin şekline göre sağ köşe veya sol köşe olarak kullanabileceğiniz ürünün beş farklı renk seçeneği mevcut.

Ürünü İncele
Anahtar Kelimeler:
koltuk koltuk modelleri köşe koltuk modelleri

İş birliği İçerikleri

Stilinizle fark yaratmak mı istiyorsunuz? Öyleyse Macide'nin giydiği kıyafetlere mutlaka bakmalısınız

Stilinizle fark yaratmak mı istiyorsunuz? Öyleyse Macide'nin giydiği kıyafetlere mutlaka bakmalısınız

"İyi ki indirimde yakalamışım" diyeceksiniz! İşte Gülümseten Kasım Fırsatları'nın indirimli 15 elektronik ürünü

"İyi ki indirimde yakalamışım" diyeceksiniz! İşte Gülümseten Kasım Fırsatları'nın indirimli 15 elektronik ürünü

Uzun süre kullanabileceğiniz, kalitesiyle öne çıkan en iyi lityum piller

Uzun süre kullanabileceğiniz, kalitesiyle öne çıkan en iyi lityum piller

Mışıl mışıl uyumanızı sağlayacak uygun fiyatıyla öne çıkan yastık modelleri

Mışıl mışıl uyumanızı sağlayacak uygun fiyatıyla öne çıkan yastık modelleri

Lüks marka saatlerde büyük indirim! Bu fırsat bir daha gelmez, acele edin

Lüks marka saatlerde büyük indirim! Bu fırsat bir daha gelmez, acele edin

Koltuklarınızın ilk günkü gibi kalmasına yardımcı olacak en iyi koltuk kılıfı markaları

Koltuklarınızın ilk günkü gibi kalmasına yardımcı olacak en iyi koltuk kılıfı markaları

Tümünü Gör
Koltuklarınızın ilk günkü gibi kalmasına yardımcı olacak en iyi koltuk kılıfı markaları

Koltuklarınızın ilk günkü gibi kalmasına yardımcı olacak en iyi koltuk kılıfı markaları

Sağlıklı ve lezzetli öğünler için hangi airfryer? Gelin birlikte karar verelim!

Sağlıklı ve lezzetli öğünler için hangi airfryer? Gelin birlikte karar verelim!

Yüksek kalitesiyle her yönden beklentilerinizi karşılayacak LG monitörler

Yüksek kalitesiyle her yönden beklentilerinizi karşılayacak LG monitörler

Yeni filminin çekimlerinde giydiği elbise çok beğenildi! İşte güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in o elbisesi...

Yeni filminin çekimlerinde giydiği elbise çok beğenildi! İşte güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in o elbisesi...

Tüylü dostlarınızın çok seveceği en uygun fiyatlı ve en iyi kedi evleri

Tüylü dostlarınızın çok seveceği en uygun fiyatlı ve en iyi kedi evleri

Siyahlar içindeki gotik tarzı çok konuşuldu! Duygu Özaslan'ın iddialı stilini beğenenleri böyle alalım

Siyahlar içindeki gotik tarzı çok konuşuldu! Duygu Özaslan'ın iddialı stilini beğenenleri böyle alalım

Tümünü Gör
Siyahlar içindeki gotik tarzı çok konuşuldu! Duygu Özaslan'ın iddialı stilini beğenenleri böyle alalım

Siyahlar içindeki gotik tarzı çok konuşuldu! Duygu Özaslan'ın iddialı stilini beğenenleri böyle alalım

Görüntü kalitesini arşa çıkaracak en iyi FreeSync monitör modelleri

Görüntü kalitesini arşa çıkaracak en iyi FreeSync monitör modelleri

Kışın olmazsa olmazı... "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Kışın olmazsa olmazı... "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Güzelliğinize güzellik katacak cilt bakım ürünleriyle tanışmak ister misiniz?

Güzelliğinize güzellik katacak cilt bakım ürünleriyle tanışmak ister misiniz?

Her eve lazım! Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak, "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak...

Her eve lazım! Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak, "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak...

Yaklaşan soğuk havalarda kurtarıcınız olacak fanlı ısıtıcı modelleri

Yaklaşan soğuk havalarda kurtarıcınız olacak fanlı ısıtıcı modelleri

Tümünü Gör

Benzer Ev Yaşam İçerikleri

Mışıl mışıl uyumanızı sağlayacak uygun fiyatıyla öne çıkan yastık modelleri

Mışıl mışıl uyumanızı sağlayacak uygun fiyatıyla öne çıkan yastık modelleri

Tüylü dostlarınızın çok seveceği en uygun fiyatlı ve en iyi kedi evleri

Tüylü dostlarınızın çok seveceği en uygun fiyatlı ve en iyi kedi evleri

Koltuklarınızın ilk günkü gibi kalmasına yardımcı olacak en iyi koltuk kılıfı markaları

Koltuklarınızın ilk günkü gibi kalmasına yardımcı olacak en iyi koltuk kılıfı markaları

Köşe takımından konsola, yemek masasından halıya en beğenilen dekoratif mobilyalar

Köşe takımından konsola, yemek masasından halıya en beğenilen dekoratif mobilyalar

Sabahları uyanmakta güçlük çekenlere buraya! Her bütçeye uygun dijital çalar saatleri keşfedin

Sabahları uyanmakta güçlük çekenlere buraya! Her bütçeye uygun dijital çalar saatleri keşfedin

Daha düzenli, daha ferah bir mutfak için mutlaka almanız gereken ürünler

Daha düzenli, daha ferah bir mutfak için mutlaka almanız gereken ürünler

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Duydukları karşısında Müge Anlı'nın bile nutku tutuldu! 815 bin lirası çalınan kadın: Çiviyle kocamı çiviledim!

Müge Anlı'nın bile nutku tutuldu! "Kocamı çiviledim"

Ucuz et akını! Fiyatlar yüzde 40 düştü, kuyruğun sonu görünmedi

Haberi duyan akın etti! Fiyatlar yüzde 40 düştü, kuyruğun sonu görünmedi

Önce otomobile ardından bahçe duvarına çarptı

Önce otomobile ardından bahçe duvarına çarptı

Muğla’da KYK yurtlarında deprem tatbikatı düzenlendi

Muğla’da KYK yurtlarında deprem tatbikatı düzenlendi

Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Ataşehir’de taksici ve motosikletli arasında yol verme kavgası kamerada

Çılgına dönen taksici tehdit edip, saldırdı! Anbean böyle görüntüledi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.