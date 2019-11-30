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Evinde ölü bulunan akademisyen için tören düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 15:47 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da evinde ölü bulunan akademisyen Prof.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da evinde ölü bulunan akademisyen Prof. Dr. Murat Tosun (54), görev yaptığı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde (AFSÜ) düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere İzmir'e uğurlandı.

Selçuklu Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki evinde dün ölü bulunan AFSÜ Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Tosun'un cenazesi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundan alınarak önce Zafer Sağlık Külliyesi yanındaki Demirci Hacı Ekrem Camisi'ne getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Prof. Dr. Tosun'un cenazesi, AFSÜ Tıp Fakültesi fuaye alanına götürüldü. Prof. Dr. Murat Tosun için burada tören düzenlendi. Törene, AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş'un yanı sıra Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, Prof. Dr. Tosun'un mesai arkadaşları, öğrencileri, ailesi ve sevenleri katıldı.

Törenin ardından AFSÜ öğrencileri ve mesai arkadaşları, Prof. Dr. Murat Tosun'un cenazesini defnedilmek üzere İzmir'e uğurladı.

Prof. Dr. Tosun'un yapılan otopsisinde herhangi şüpheli bir duruma rastlanmadığı, doğal ölüm olarak rapor düzenlediği kaydedildi.

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