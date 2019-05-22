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Evinde ölü bulunan Rum asıllı vatandaşın ölümüyle ilgili 6 şüpheliye gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 13:48 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde, evinde ölü bulunan Rum asıllı 86 yaşındaki Zafir Pinar’ın ölümüyle ilgili Gökçeada Cumhuriyet Savcılığınca olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde 6 şüpheli gözaltına alındı.Gökçeada’da 14 Mayıs Salı günü Rum asıllı 86 yaşındaki Zafir Pinar, Zarife Tepesi mevkiindeki evinde ölü olarak bulundu.

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde, evinde ölü bulunan Rum asıllı 86 yaşındaki Zafir Pinar’ın ölümüyle ilgili Gökçeada Cumhuriyet Savcılığınca olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde 6 şüpheli gözaltına alındı.
Gökçeada’da 14 Mayıs Salı günü Rum asıllı 86 yaşındaki Zafir Pinar, Zarife Tepesi mevkiindeki evinde ölü olarak bulundu. Gökçeada Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde 6 şüpheli gözaltına alındı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığından olay ile ilgili yapılan açıklamada, "13/05/2019 tarihinde, Gökçeada İlçemizde, 1933 doğumlu Zafir PİNAR isimli vatandaşımızın kasten öldürülmesi olayı ile ilgili olarak, Gökçeada Cumhuriyet Savcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerinde elleri ve ayakları plastik kelepçe ile bağlı şekilde bulunan maktulün ölü muayenesi yapılıp, kesin ölüm nedeninin tespiti ve diğer ayrıntılı tıbbi incelemelerinin yapılması için Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığına intikal ettirilmiş; olayın failleri oldukları değerlendirilen ve haklarında yeterli delil bulunan 6 şüpheli 22/05/2019 tarihinde (bugün) gözaltına alınmış, şüphelilerin konutlarında yaptırılan aramada maktulden aldıkları değerlendirilen bir miktar Euro ve TL cinsinden para, ziynet eşyası, plastik kelepçeler ve maktule ait bir kısım şahsi eşyalar ele geçirilmiş olup soruşturma titiz bir şekilde devam ettirilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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