Evinde ölü bulunmuştu! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Olay, 24 Ocak tarihinde Kocaeli’nin Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi Efe Sadık Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan 3 katlı binanın 2. katında bulunan evde yalnız yaşayan 64 yaşındaki Hatice Çetinbaş oğlu tarafından evde ölü bulundu. Oğlunun ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafımdan yapılan kontrollerde Çetinbaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Daha sonra olay yerine intikal eden olay yeri inceleme ve Cumhuriyet Savcısı evde incelemelerde bulundu. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından Çetinbaş’ın cenazesi morga kaldırıldı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Olay günü evde incelemelerde bulunan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Çetinbaş’ın öldürülmüş olabileceğini değerlendirdi. Şüphe üzerine harekete geçen ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Ekiplerin incelemeleri sürerken, Çetinbnaş’ın yapılan otopsi incelmesinde vücudunda darp izleri olduğu ve bu sebepten dolayı hayatını kaybettiği tespit edildi.