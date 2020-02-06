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Evinde ölü bulunmuştu! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2020 11:19 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 3 katlı bir apartmanda yalnız yaşadığı evde oğlu tarafından ölü bulunan 64 yaşındaki kadının darp edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

Evinde ölü bulunmuştu! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Olay, 24 Ocak tarihinde Kocaeli’nin Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi Efe Sadık Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan 3 katlı binanın 2. katında bulunan evde yalnız yaşayan 64 yaşındaki Hatice Çetinbaş oğlu tarafından evde ölü bulundu. Oğlunun ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafımdan yapılan kontrollerde Çetinbaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Daha sonra olay yerine intikal eden olay yeri inceleme ve Cumhuriyet Savcısı evde incelemelerde bulundu. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından Çetinbaş’ın cenazesi morga kaldırıldı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Olay günü evde incelemelerde bulunan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Çetinbaş’ın öldürülmüş olabileceğini değerlendirdi. Şüphe üzerine harekete geçen ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Ekiplerin incelemeleri sürerken, Çetinbnaş’ın yapılan otopsi incelmesinde vücudunda darp izleri olduğu ve bu sebepten dolayı hayatını kaybettiği tespit edildi.

İKİ KİŞİ YAKALANDI

Çetinbaş’ın cinayete kurban gittiğinin tespit edilmesinin ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, araştırmalarını derinleştirdi. Ekipler tarafından yapılan güvenlik kamerası ve parmak izi incelemelerinde Çetinbaş’ın öldüğü gece evine bazı şahısların girdiği belirlendi. Olayla ilgili incelemelerini sürdüren ekipler Çetinbaş’ın evine giren kişilerin R.K. ve Z.K. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından dün düzenlenen operasyonda şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar yapılan sağlık kontrollerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Şahıslar burada tamamlanan işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Öte yandan, gözaltına alınan şahısların yalnız yaşayan Çetinbnaş’ın evine hırsızlık amacıyla girerek kadını öldürdükleri öğrenildi.

(İHA)

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