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  4. Evinde PKK'lı teröristi saklayan HDP milletvekili Murat Sarısaç'a soruşturma

Evinde PKK'lı teröristi saklayan HDP milletvekili Murat Sarısaç'a soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2020 23:51 | Son Güncelleme

Terör örgütüne eleman sağladığı tespit edilen teröristi evinde saklayan HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç hakkında soruşturma başlatıldı.

Evinde PKK'lı teröristi saklayan HDP milletvekili Murat Sarısaç'a soruşturma

Alınan bilgiye göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, HDP Van Milletvekili Sarısaç hakkında, "terör örgütüne yardım ve yataklık, terörle mücadele kanunu 6. maddesine aykırılık ve kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlarından soruşturma başlatıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın Van'daki evinde saklandığı ve terör örgütüne eleman sağladığı tespit edilen terörist Y.D. gözaltına alınmıştı.

Terörist Y.D'nin HDP milletvekili Sarısaç'ın da bulunduğu araçtan indirilerek gözaltına alındığı anlar, MOBESE kameralarınca kaydedilmişti. (AA)

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HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç soruşturma Van

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