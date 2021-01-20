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Evinde satışa hazır metamfetamin ile yakalanan şahıs tutuklandı

20.01.2021 14:09 | Son Güncelleme:
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Evinde satışa hazır metamfetamin ile yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun’da evinde satışa hazır paketler halinde metamfetamin maddesi ile yakalanan bir kişi mahkemece tutuklandı.Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi.

Samsun’da evinde satışa hazır paketler halinde metamfetamin maddesi ile yakalanan bir kişi mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametinden uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi bulunan H.A.Ö.’nün (36) evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada paketler halinde 11,58 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A.Ö. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen H.A.Ö. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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