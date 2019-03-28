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Evinde topraksız, susuz uyuşturucu serası kurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2019 09:11 | Son Güncelleme

Adana’da 5 dil ve ileri derecede bilgisayar yazılımı bilen üniversite mezunu bir kişi, evinde 30 bin liraya sera kurarak topraksız ve susuz Hint keneviri yetiştirirken yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi’nde bir apartman dairesinde annesiyle birlikte yaşayan Gökhan K.’nin (33) uyuşturucu yetiştirtiği bilgisine ulaştı.

Adana’da 5 dil ve ileri derecede bilgisayar yazılımı bilen üniversite mezunu bir kişi, evinde 30 bin liraya sera kurarak topraksız ve susuz Hint keneviri yetiştirirken yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi’nde bir apartman dairesinde annesiyle birlikte yaşayan Gökhan K.’nin (33) uyuşturucu yetiştirtiği bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine alınan izinle zanlıyı takibe başladı. Polis bir süre takipten sonra eve baskın yaptı. Yapılan baskında polis zanlının eve 30 bin liraya harcayarak Hint keneviri serası kurduğunu tespit etti. Gökhan K.’nin kaliteli esrar üretebilmek için hiçbir masraftan kaçmadığı, portatif elbise dolabının içine yaptığı havalandırma, nemlendirme ve ışıklandırma sistemiyle Hint keneviri yetiştirdiği belirlendi. Ayrıca zanlının özel malzemelerle hem susuz hem de topraksız bir şekilde üretim yaptığı da saptandı.
Evde yapılan aramada ise havalandırma ve iklimlerdirme cihazları, ısı ve nem ölçer aletleri, atom mercek, mikroskobik el merceği, ışıklandırma ve bol miktarda sulu gübre ele geçirdi.
Şüphelinin, İngilizce, Almanca, Norveççe, İsveççe, Danimarkaca dillerini bildiği, ileri düzeyde bilgisayar yazılımı yaptığı, üniversite işletme mezunu olduğu öğrenildi. Şüphelinin bilgisayarını da inceleyen polisler, Gökhan K.’nin internet üzerinden topraksız uyuşturucu üretimi hakkında araştırma yaptığını da tespit etti.
Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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