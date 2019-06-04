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Evinde ürettiği oyuncakları, sosyal medyadan satıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 11:33 | Son Güncelleme

SİNOP’ta ev hanımı Tuğba Köseoğlu (35), 'amigurumi' adı verilen sık iğne tekniği kullanarak oyuncaklar üretiyor.

Evinde ürettiği oyuncakları, sosyal medyadan satıyor

Esra AKSU/SİNOP,(DHA) - SİNOP’ta ev hanımı Tuğba Köseoğlu (35), 'amigurumi' adı verilen sık iğne tekniği kullanarak oyuncaklar üretiyor. Köseoğlu, ürettiği oyuncakları sosyal medya hesabından satarak gelir elde ediyor.
Sinop'ta yaşayan 1 çocuk annesi Tuğba Köseoğlu, geçen yıl hobi olarak, örgü tığı ile sık iğne tekniği kullanılarak yapılan oyuncaklar üretmeye başladı. Ürettiği oyuncakların çevresinde ilgi görmesi üzerine işi ilerleten Köseoğlu, oyuncakları sosyal medya hesabından satarak gelir elde etmeye başladı. Küçük oyuncakları bir günde, büyüklerini ise bir haftada tamamlayabilen Köseoğlu'nun ürettiği oyuncaklar ilgi görüyor.
'ÇOCUKLARIN SAĞLIKLI OYUNCAKLARLA OYNAMASINI İSTEDİM'
Bir yıl önce hobi olarak başladığı oyuncak üretiminde gelir elde etmeye başladığını anlatan Tuğba Köseoğlu “Bu işe 1 yıl önce hobi olarak başladım. Çocukların daha sağlıklı oyuncaklar ile oynayabilmesini istedim. Sonradan oyuncaklar ilgi gördü. Sosyal medya hesabımdan sipariş alarak, satış yapıyorum. Bu işi yapmaktan çok memnunum. Hiç bırakmak istemiyorum. Uzun zamandır zevkle yapıyorum" dedi.

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Evinde ürettiği oyuncakları, sosyal medyadan satıyorEvinde ürettiği oyuncakları, sosyal medyadan satıyorEvinde ürettiği oyuncakları, sosyal medyadan satıyorEvinde ürettiği oyuncakları, sosyal medyadan satıyor

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