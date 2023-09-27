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Evinden külçe külçe altın çıkmıştı! Türkiye karşıtı senatör için karar verildi

27.09.2023 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye karşıtı eylemleri ile bilinen ABD’li senatör Bob Menendez ve eşi Nadine Menendez hakim karşısına çıktı. Yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarıyla yargılanan çift haklarındaki iddiaları reddetti. Bob Menendez'i 100 bin dolarlık kefalet karşılığında serbest bırakan mahkeme yurt dışına çıkış yasağı koydu. Menendez’in eşi ise 250 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı. Menendez’in evinde yapılan aramada, 500 bin dolar nakit para ve 13 külçe altın bulunmuştu.

Evinden külçe külçe altın çıkmıştı! Türkiye karşıtı senatör için karar verildi

Türkiye karşıtı eylemleri ile bilinen ABD’li senatör Bob Menendez ve eşi Nadine Menendez, haklarındaki yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarını reddetti. Menendez, 100 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.

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DURUŞMA KISA SÜRDÜ

Türkiye karşıtı eylemleri ile bilinen ABD Senatosu’nun eski Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez ve eşi Nadine Menendez, haklarında yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarıyla açılan dava kapsamında ABD’nin New York kentinde hakim karşısına çıktı. Kısa süren duruşmada, Menendez ve eşi, haklarındaki yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarını reddederek, suçsuz olduklarının iddia etti.

YURT DIŞINA SEHAHAT YASAĞI

Skandalın patlak vermesinin ardından Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığından istifa eden Menendez’i 100 bin dolarlık kefalet karşılığında serbest bırakan mahkeme, Menendez’in tüm kişisel pasaportlarına el koyarak, yurt dışına seyahat yasağı getirdi fakat senatör olarak resmi görevle ülke dışına seyahat etmesine izin verdi.

EŞİ 250 BİN DOLAR KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI

Mahkeme, Menendez’e eşi dışında diğer sanıklarla hiçbir şekilde temas kurmamasını ve avukatların olmadığı durumlarda davanın gerçeklerini bilen senato görevlileriyle de temas kurmamasını emretti. Mahkeme ayrıca, Menendez’in eşi Nadine’yi ise 250 bin dolar kefaletle serbest bırakarak, yurtdışına seyahat yasağı getirdi.

Menendez ile aynı davada yargılanan işadamları Jose Uribe, Fred Daibes ve Wael Hana çıkarıldıkları mahkemelerde suçsuz olduklarını ileri sürdü.

EVİNDE BİNLERCE DOLAR VE KÜLÇE KÜLÇE ALTIN ÇIKMIŞTI

Menendez hakkında hazırlanan iddianamede "siyasi nüfuzunu New Jersey’den birkaç iş adamını ve Mısır hükümetini zenginleştirmek için kullandığı" belirtilmiş, Menendez’in rüşvet olarak nakit para, külçe altınlar, iş tazminatı, lüks bir araç ve birçok değerli eşya aldığı aktarılmıştı. Mısır asıllı ABD’li iş adamı Wael Hanna ve Mısır hükümetini korumak amacıyla Tarım Bakanlığı’ndaki bir yetkiliye baskı yapmakla suçlanan Menendez’in, ayrıca New Jersey’li iş adamı Jose Uribe hakkında yürütülen bir soruşturmaya müdahale ettiği iddia edilmişti. İddianamede, Menendez’in Mısır’a fayda sağlamak için tekrar tekrar eylemlerde bulunduğu öne sürüldü. Menendez’in evinde yapılan aramada, çoğu giysi ve dolaplarda saklanmış yaklaşık 500 bin dolar nakit paranın yanı sıra değeri 100 bin dolardan fazla olan 13 külçe altın bulunmuştu.

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NAKİT DOLU ZARFLARDA DNA'SI ÇIKTI

Menendez pazartesi günü yaptığı açıklamada, evinde bulunan paranın yıllar içinde kişisel tasarruf hesaplarından çekildiğini ve bunu acil durumlar için hazır bulundurduğunu öne sürdü. İddiaların asılsız olduğunu söyleyen Menendez, aklanacağından emin olduğunu ve Senato’dan ayrılmaya niyeti olmadığını belirtti. Ancak savcılara göre, Menendez’in evinde bulunan nakit dolu zarflardan birinde Daibes’in DNA’sı bulunuyordu.

SATIŞ YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Menendez hakkındaki iddialar, ABD Kongresi’nin Mısır’a yapılmasına onay verdiği 235 milyon dolarlık askeri yardımın yeniden incelenmesi yönünde çağrılara yol açtı.

HAKKINDAKİ İKİNCİ YOLSUZLUK DAVASI

Son 10 yıl içinde Menendez hakkında açılan ikinci yolsuzluk davası olarak kayıtlara geçerken, son dava jüri üyelerinin 2017’de bir karara varamamış ve hatalı yargılamayla sonuçlanmıştı.

TÜRKİYE KARŞITI EYLEMLERİYLE BİLİNİYOR

Öte yandan 2019’da sözde "Ermeni soykırımının resmen tanınması" karar tasarısının Genel Kurul’da oylanmasını talep eden Menendez’in, ABD Başkanı Joe Biden’ın geçtiğimiz yıl ilk kez "Ermeni soykırımı" ifadesini kullanmasında rol oynadığı iddia edilmişti. 2016’da dönemin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya mektup yazarak Türkiye’nin Yunanistan ve Kıbrıs’a karşı saldırgan davrandığını ileri süren Menendez, Doğu Akdeniz’deki varlığından ötürü Ankara’ya yaptırım uygulanmasını talep etmişti. Menendez ayrıca, Türkiye’ye F-16 satışına karşı çıkmasıyla gündemdeki yerini koruyordu. (İHA)

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Yolsuzluk abd senatör

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