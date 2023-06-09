HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Evine döndüğünde gözlerine inanamadı! Bu hale getiren ise… Kimsenin aklına gelmezdi

Evine döndüğünde gözlerine inanamadı! Bu hale getiren ise… Kimsenin aklına gelmezdi

09.06.2023 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin’de aç kalan ayı köy evine girdi. Evin altını üstüne getiren ayı ne bulduysa yedi, evin eşyalarını parçaladı. Evin sahibi eve geldiğinde ise neye uğradığını şaşırdı. Evi ilk gördüğünde korktuğunu söyleyen ev sahibi, 3-5 bin liralık zararı olduğunu belirtirken ayının daha sonra kendileri evdeyken gelmesinden ve kendilerine zarar vermesinden endişe duyduklarını ifade etti. Ev sahibi, yetkililerden yardım istedi.

Evine döndüğünde gözlerine inanamadı! Bu hale getiren ise… Kimsenin aklına gelmezdi

Artvin’in Murgul ilçesi Başköy köyü Balaban mahallesinde Mukaddes Hatinoğlu’na ait eve ayı girdi. Aç kalan ayı evin kapısının kilidini kırarak evin içinde yiyecek aradı. Evin altını üstüne getiren ayı ne bulduysa yedi. Pekmez ve şeker kavanozlarını ve kıştan kalma ürünler ne varsa tüketti. Evin içinde bulunan eşyalara zarar verdi. Köye çıkan Mukaddes Hatinoğlu evin halini görünce ise neye uğradığını şaşırdı.

"KORKU İÇERİSİNDEYİZ! YARIN BİR GÜN BİZ EVDEYKEN DE GELEBİLİR"

Evi ilk gördüğünde korktuklarını belirten Mukaddes Hatinoğlu, “Burada 3-5 bin liralık bir zararımız oldu. Hakikaten şu anda bizler korku içerisindeyiz. Şimdi buraya ayı girip bu evi bu hale getirirse, yarın bir gün biz evdeyken de gelebilir. Yarın bir gün çocuklarımıza veya bizlere zarar verebilir. İşimiz kötü, bizler devletimizin yetkililerinden bir yardım bekliyoruz. Bizler, şimdi gece dışarı çıkmaya korkuyoruz veya meraya malımızı salmaya korkuyoruz ’Bir şey olur’ diye. Bu eve ayı girdikten sonra ileri ki vakitte daha neler olacak kim bilir” ifadelerini kullandı. (İHA)

Çöp atmaya gittiğinde binlerce dolar buldu! Cüzdandaki fişten... Çöp atmaya gittiğinde binlerce dolar buldu! Cüzdandaki fişten...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Silah sesini duyan telefona sarıldı! Evde korkunç manzarayla karşılaştıSilah sesini duyan telefona sarıldı! Evde korkunç manzarayla karşılaştı
Pencereden eve girince banyoda karşılaştığı manzara... Korkunç!Pencereden eve girince banyoda karşılaştığı manzara... Korkunç!
İlk anket ‘Kılıçdaroğlu’ hakkında yapıldı! Dikkat çeken sonuç...İlk anket ‘Kılıçdaroğlu’ hakkında yapıldı! Dikkat çeken sonuç...
Anahtar Kelimeler:
Artvin ayı

En Çok Okunan Haberler

Kısmetse Olur Cansel çıplak görüntüleri sorulunca bakın ne dedi

Kısmetse Olur Cansel çıplak görüntüleri sorulunca bakın ne dedi

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Canlı yayında beklediği rakamı açıkladı

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Canlı yayında beklediği rakamı açıkladı

Canlı yayında o kulis bilgisini açıkladı: CHP'li büyükşehir belediye başkanları...

Canlı yayında o kulis bilgisini açıkladı: CHP'li büyükşehir belediye başkanları...

İstanbul'un göbeğinde silahlı çatışma: 2 ölü 4 yaralı

İstanbul'un göbeğinde silahlı çatışma: 2 ölü 4 yaralı

Dikkat çeken anket! Ekrem İmamoğlu öne çıktı...

Dikkat çeken anket! Ekrem İmamoğlu öne çıktı...

Yeni dönemin ilk MGK Toplantısı sona erdi!

Yeni dönemin ilk MGK Toplantısı sona erdi!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bir an dengesini kaybetti! Annesinin temizlik kovasının içine düştü

Bir an dengesini kaybetti! Annesinin temizlik kovasının içine düştü

Konfor, kalite, tasarım hepsi bir arada! Puma'da %40'a varan indirim

Konfor, kalite, tasarım hepsi bir arada! Puma'da %40'a varan indirim

Babası tahttan vazgeçti! Kraliçe adayı dikkat çekti

Babası tahttan vazgeçti! Kraliçe adayı dikkat çekti

16 yıldır tek başına yaşayan timsah hamile kaldı

16 yıldır tek başına yaşayan timsah hamile kaldı

Yves Rocher, Missha, Estee Lauder... Kişisel bakım rutininize yeni bir soluk getirecek markalarda indirim

Yves Rocher, Missha, Estee Lauder... Kişisel bakım rutininize yeni bir soluk getirecek markalarda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.