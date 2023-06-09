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Çöp atmaya gittiğinde binlerce dolarla karşılaştı! Cüzdandaki fişten... 'Önce oyuncak para zannettim'

09.06.2023 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da hem şaşırtan hem de 'insanlık ölmemiş' dedirten bir olay meydana geldi. Çöp atmaya giden bir kadın, çöp kutusu yanına atılmış giysilerin yanında bir cüzdan buldu. Cüzdana baktığında içinde 3 bin 200 ABD doları olduğunu gören kadın, paraları ve cüzdanı polis merkezine teslim etti. Ekiplerin cüzdanda bulunan fişten yola çıkarak önce döviz bürosunu, sonrasında da bürodaki kamera kayıtlarından paranın sahibini bulmasıyla dolarla sahibine teslim edildi.

Çöp atmaya gittiğinde binlerce dolarla karşılaştı! Cüzdandaki fişten... 'Önce oyuncak para zannettim'

Şaşkınlık yaratan olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayşe Altıntaş çöp atmaya gidince çöp kutusunun yanına atılmış giysiler arasında bir cüzdan fark etti. Cüzdanı kontrol ettiğinde içinde 32 adet 100’lük banknotlar halinde 3 bin 200 ABD doları olduğunu gören Ayşe Altıntaş, söz konusu cüzdanı ve içinde bulunan paraları İlyasköy Mesut Yılmaz Polis Merkezi’ne teslim etti.

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PARANIN BULUNDUĞU CÜZDANDA BİR DÖVİZ BÜROSUNA AİT FİŞ OLDUĞU FARK EDİLDİ

Polis merkezi ekipleri de giysiler arasında yanlışlıkla çöpe atıldığı değerlendirilen paranın bulunduğu cüzdanın içinde bir döviz bürosuna ait fiş olduğunu fark etti. Polis, döviz bürosunun güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak paranın sahibini bulmak için çalışma başlattı. Dövizi alan kişinin güvenlik kamerası görüntüsü Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde incelemeye alındı. Polis, yüz tanıma sistemini kullanarak paranın sahibinin Ayhan Pars olduğunu tespit etti. Ayhan Pars, İlyasköy Mesut Yılmaz Polis Merkezi Amirliğine davet edildi.

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POLİS MERKEZİNDE TESLİM ETTİ

Ayşe Altıntaş da polis merkezinde Ayhan Pars’a 3 bin 200 doları teslim etti. Ayşe Altıntaş’a teşekkür eden Ayhan Pars, "Her insanın yapamayacağı bir şeyi yaptı. Bu konu İnşallah başka insanlarımıza da örnek olur. Sağ olsun" dedi.

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"ÖNCE OYUNCAK PARA ZANNETTİM"

Ayşe Altıntaş ise "Çöpteki giysilerin yanında cüzdanı fark ettim. Baktım içinde para var. Ben önce çocukların oynadığı oyuncak para zannettim. Sonra çocuklara gösterdim. Çocuklar gerçek para olduğunu söylediler. Ben de karakola teslim ettim" diye konuştu.

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Ayşe Altıntaş’ın örnek davranışı olayı duyanlar tarafından takdirle karşılanarak "İnsanlık ölmemiş" dedirtti. (İHA)

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