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Evine giren hırsızı öldürmüştü! Savcıdan flaş talep: 'Meşru müdafaa' değerlendirilecek

21.02.2022 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de hırsızlık için evine giren Murat Yarar'ı (36) bıçaklayarak öldüren Osman Karatoprak'ın (24) 'Haksız tahrik altında kasten adam öldürmek' suçundan yargılanması talep edilirken, mahkeme dosyayı incelemeye aldı. Karatoprak’ın avukatı Osman Özgeliş savcının meşru müdafaa hükümlerinin de değerlendirilerek, kararın buna göre belirlenmesini istediğini söyledi. Mahkeme aşamasında meşru müdafaa hükümleri değerlendirilirse Karatoprak'ın serbest kalma durumu da olabilecek. İşte olayın detayları!

Olay, 14 Ocak sabahı Gölcük ilçesi Yeni Mahalle’deki bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Tersane işçisi Osman Karatoprak, eve hırsızlık amacıyla giren Murat Yarar'ı çıkan arbedede bıçakladı. Evden çıkıp kaçmaya çalışan Yarar, yaklaşık 100 metre sonra yere yığıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Murat Yarar, yaşamını yitirdi. Yarar'ın hırsızlık suçundan sabıkasının olduğu belirlendi. Osman Karatoprak ise tutuklandı.

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TUTUKLULUĞA İTİRAZ REDDEDİLDİ

Osman Karatoprak'ın avukatı Osman Özgeliş, Gölcük Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Kasten adam öldürme' suçu nedeniyle verilen tutuklama kararına itiraz etti. Avukat Özgeliş, müvekkili Osman Karatoprak'ın haksız saldırıyı engelleme, kendisini koruma içgüdüsü ve savunma maksadıyla hareket ettiğini, meşru savunma ve zorunluluk hali ile sınırın aşılması müesseselerinin de göz önüne alınarak tutuksuz yargılanması gerektiğine ilişkin itirazı Gölcük Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne sundu. Mahkeme, Karatoprak'ın tutukluluğuna yapılan itirazı reddetti. Karar Kocaeli 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ne giderken, burada da reddedildi.

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MAHKEME İDDİANAMEYİ İNCELİYOR

Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ise iddianame hazırlanarak Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Savcı, Karatoprak'ın, 'Haksız tahrik altında kasten adam öldürmek' suçundan yargılanmasını talep etti. Savcının talebi doğrultusunda iddianame kabul edilirse Karatoprak, 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle yargılanacak. Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde savcının hazırladığı iddianamenin incelenmesine devam ediliyor.

MEŞRU MÜDAFAA HÜKÜMLERİNİN DE DEĞERLENDİRİLMESİ İSTENDİ

Avukat Osman Özgeliş savcının iddianamede ayrıca meşru müdafaa hükümlerinin de değerlendirilerek, kararın buna göre belirlenmesini istediğini söyledi. Özgeliş bunun da müvekkili lehine olduğunu belirtti.

Mahkeme aşamasında meşru müdafaa hükümlerinin yerine getirildiğine hüküm verilirse, Osman Karatoprak'ın serbest kalma durumu da olabilecek.

DHA

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cinayet Kocaeli
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