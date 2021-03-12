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Evine girip bileziklerini çalan hırsız kardeşi çıktı

12.03.2021 00:00 | Son Güncelleme:
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Evine girip bileziklerini çalan hırsız kardeşi çıktı

Manisa’nın Salihli ilçesinde abisinin ikametine girip altınları çalan kardeşi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.Olay, Gökköy Mahallesi’nde meydana geldi.

Manisa’nın Salihli ilçesinde abisinin ikametine girip altınları çalan kardeşi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Olay, Gökköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö.(47) sabah saatlerinde evinden ayrılıp, tarlasına çalışmaya gitti. M.Ö. akşam saatlerinde geri döndüğünde, evin penceresinin camının kırık olduğunu fark etti. İçeriye girip sakladığı 5 bilezik ve bin 500 liranın yerinde olmadığını fark eden M.Ö. durumu hemen jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından, jandarma şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin araştırması sonucunda, şüpheli ifadeleri üzerine müştekinin kardeşi Ü.Ö.(55) gözaltına aldı. Ü.Ö. sorgusunda suçunu itiraf ederek çaldığı 5 bileziği ve bin 500 lirayı jandarma ekiplerine teslim etti. Jandarma da bilezikleri, M.Ö.’ye verdi.
Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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