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Evine ziyarete gelen abisini öldürmüştü! Savunması ortaya çıktı... 'Amacım öldürmek değildi'

02.01.2023 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelmişti. Meslek yüksekokulu öğrencisi Gülçin U., yılbaşı gecesi ziyarete gelen ağabeyi Onur Uçan'ı göğsünden bıçaklayarak öldürmüştü. Gülçin U.'nun ifadesi ortaya çıktı. Olaydan pişmanlık duyduğunu söyleyen üniversiteli genç kız, ağabeyini öldürme amacı olmadığını dile getirdi.

Evine ziyarete gelen abisini öldürmüştü! Savunması ortaya çıktı... 'Amacım öldürmek değildi'

Didim'de yılbaşı gecesi meydana gelen olayda, ADÜ Didim Meslek Yüksekokulu 2. sınıf öğrencisi Gülçin U. (21), kendisini yılbaşı gecesi ziyarete gelen ağabeyi Onur Uçan'la (29), eski erkek arkadaşı meselesi yüzünden tartıştı. İkili bir süre sonra kavga etmeye başlayınca üniversite öğrencisi genç kız, annesi ve yengesinin gözleri önünde mutfaktan aldığı ekmek bıçağını ağabeyinin göğsüne sapladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede, Onur Uçan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

'MAKSADIM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ'

Ağabeyinin öldüğünü öğrenen Gülçin U. ise sinir krizi geçirdi. Ağabey katili genç kız, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Genç kızın ifadesinde, "Abimle eski erkek arkadaşım yüzünden tartıştım ve çok sinirlendim. Benim onunla görüşmemi istemiyordu. Onun için kavga etmeye başladık. Sinirlerime hakim olamadım ve kendimi de korumak amaçlı bıçak aldım. Maksadım onu öldürmek değildi. Kendimi korumak istedim, pişmanım" dediği öğrenildi. (İHA)

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