Evini boyatmak istedi, kabusu yaşadı! Boynuna ve eline kablo dolayıp cinsel saldırıda bulundu: 112 görüşmesi kan dondurdu

İstanbul Pendik'te yaşayan iki çocuk annesi kadın Ö.Ş., evini boyamak için gelen eski iş arkadaşı Recep Sazak'ın saldırısına maruz kaldı. Sazak, kadının boynuna ve eline kablo dolayıp cinsel saldırıda bulundu. Kabus dolu anlar yaşayan Ö.Ş., yaşanan arbedede eline geçirdiği bıçakla Sazak'ı öldürdü. Müebbet hapis istemiyle yargılanan Ö.Ş. hakkında meşru müdafaa kararı verildi. İki çocuk annesi kadın yargılandığı davadan beraat edip cezaevinden tahliye oldu. Olayın yaşandığı geceye ait 112 görüşmesi de ortaya çıktı. Telefon görüşmesinde kadının "Ben birini öldürdüm. Ellerim çok acıyor" dediği yer aldı.

BOYNUNA VE ELİNE KABLO DOLAYIP CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU

Bir fabrikada asgari ücretle çalışarak geçimini sağlayan 36 yaşındaki Ö.Ş. eşinden boşandıktan sonra Pendik'te iki çocuğuyla birlikte kaldığı evi boyatmak isteyince, aynı mahallede oturan eski iş arkadaşı Recep Sazak ile anlaştı.

O günlerde bir sitede kapıcılık yapan ve boş vakitlerinde boya işleri de yapan Recep Sazak, boya için kaç kutu gerekeceğini tespit edeceği iddiasıyla 14 Şubat 2022 gecesi kadının evine gitti. Çocuklarına güzel bir yaşam kurma hayali içinde olan Ö.Ş., arkadaş diye bildiği Recep Sazak'a kapıyı açınca hayatının en büyük kabusu ile karşı karşıya kaldı.

Cinsel içerikli sözler kullanmaya başlayan Sazak'ın tavrından rahatsız olan ve karşı koyup evden göndermek isteyen Ö.Ş. başarılı olamadı. 'Kasten adam yaralama' ve 'Çocuğa cinsel istismar' suçlarından sabıkalı Recep Sazak, bıçakla öldürme tehditleri savurdu.

Yetmedi, kadının boynuna ve eline kablo dolayıp cinsel saldırıda bulundu. Ölüm ve tecavüz korkusu yaşayan kadın, Recep Sazak'ın üzerine çullandığı sırada bıçağı kaptı ve saldırgan adamın vücuduna bir darbe indirdi.

MÜEBBET HAPİSLE YARGILANIYORDU

Recep Sazak olay yerinde hayatını kaybederken, Ö.Ş. 112 Acil Yardım Hattı'na arayıp yaşananları anlattı, yardım istedi. Polis ekibi eve geldiğinde, Ö.Ş.'nin bileklerinde kablo izleri hâlâ duruyordu.

Tutuklanan Ö.Ş., 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talebiyle açılan davada İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Korku filmi sahnelerini aratmayan o anları anlatan Ö.Ş., Recep Sazak'ın elini ve boynunu bağlayıp kendisine bıçakla cinsel saldırıda bulunduğunu, boşluktan yararlanıp bıçağı eline aldığını mahkemede de anlattı.

"GÖZÜMÜ KAPATTIM, BIÇAĞI BİR KEZ SAPLADIM"

Gözyaşlarına hakim olamayan genç kadın, "Gözümü kapattım ve bıçağı bir kez sapladım. Peşimden gelip 'Öldüreceğim seni' dedi. Mutfağın balkonuna yöneldiğim esnada yere düştü. 112'yi aradım" dedi.

Cumhuriyet Savcısı da ilk celsede mütalaasını verdi ve Recep Sazak ile Ö.Ş. arasında arasında olay öncesine ilişkin bir husumet olmadığına özellikle vurgu yaptı ve kadının ölümle tehdit edilip cinsel saldırıya maruz kaldığını belirtti.

BERAAT VE TAHLİYESİ İSTENDİ

Ö.Ş.'nin, kendisine karşı gerçekleşen ve gerçekleşmesi muhakkak olan tehlikeyi gidermek için öldürme eylemi gerçekleştirdiğini ve bir bıçak darbesi vurduğunun altını çizen savcılık, eylemin "meşru savunma" kapsamında kaldığını kaydederek beraat ve tahliye kararı verilmesini istedi.

Ö.Ş.'nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, 112'yi arayıp aramadığını, neler konuştuğunu araştırılmasını istedi.

112 GÖRÜŞMESİ ORTAYA ÇIKTI: 'BEN BİRİNİ ÖLDÜRDÜM'

Cinayet gecesi eve giden polisler de Ö.Ş.'nin ifadesini doğrular nitelikte, kadının ellerinin bağlı olduğunu söyledi. Davanın en çarpıcı gelişmesi ise, 112 Acil Servisi'nden gelen telefon görüşmesinin detayları oldu.

Kendini savunurken cinayet işlemek zorunda kalan kadının anlattıklarını kanıtlar cinsten olan ve dava dosyasına da giren telefon dökümü raporuna göre Ö.Ş., 112 personeline, "Ben birini öldürdüm. Ellerim çok acıyor. Yerde yatıyor. Beni koşturdu. Yatak odasından, orda yattı kaldı" gibi sözler söylüyordu. Aynı görüşmede 112 personeli ise kadını sakinleştirmeye çalışıyordu.

TAHLİYE EDİLDİ

Ve 6 Nisan'da görülen son duruşmada sürpriz bir gelişme yaşandı. Mahkeme, oy çokluğu ile verdiği kararında, Ö.Ş.'nin olayın gelişiminde meşru savunmada bulunduğunu kaydederek, kadının beraatına ve tahliyesine karar verdi.

Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre karara mahkeme başkanı şerh düştü. Sanığın meşru savunma hali içinde bulunmadığı belirterek "kasten öldürme" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi görüşünde olduğunu kaydedip beraat ve tahliye kararına karşı çıktı.

Ancak duruşmanın sonunda, başkanın şerhine karşı iki üye hakimin kararı doğrultusunda, 14 aydır tutuklu bulunan Ö.Ş. özgürlüğüne kavuşarak soluğu aylardır uzak kaldığı çocuklarının yanında aldı.

