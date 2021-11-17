Evini çiçek bahçesine çevirmek isteyenler için ipuçları

Doğa, insanın bir parçası. Ancak günümüz dünyasında doğadan kopuk yaşamak zorunda kalıyoruz. Bu nedenle evlerimizde yapacağımız küçük değişiklikler ruhumuza iyi geliyor. Baktıkça sizi rahatlatacak, ilgilendikçe size kendinizi daha iyi hissettirecek bir çiçek bahçesi oluşturmak için neler yapabilirsiniz, sizler için araştırdık. Haydi, birlikte inceleyelim.

1. Uygun alanı belirleyin



Kış çiçeklerini evde yetiştirmek sanıldığından çok daha kolay. İlk yapmanız gereken çiçeklerinizi hangi alana yerleştireceğinize karar vermek. Kış çiçekleri genellikle direkt güneş ışığı almak istemezler. Sıcak ve kuru ortamı sevmezler. Bazıları hafif rüzgar alan bir yere ihtiyaç duyarken bazılar rüzgardan kaçmak ister. Bu nedenle çiçek bahçesine çevirmek istediğiniz alanın, çiçeklerinize uygun olmasına dikkat etmelisiniz. Örneğin balkonunuzu veya kış bahçenizi çiçeklerle süslemek istiyorsanız, en az güneş alan bölgeleri ve havalandırabileceğiniz noktaları seçebilirsiniz. Gerekirse alanı cam ile kapatabilir, güneşlik yerleştirerek ortam ışığını düşürebilirsiniz.

2. Kış ayına uygun çiçeği seçin

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Yaz aylarında yetişen çiçekler, kışın sert etkilerine dayanamazlar. Ancak kış aylarında da açan, mis gibi kokan birçok çiçek mevcut. Örneğin; şebboy, kasımpatı, Noel gülü, sümbül, açelya, orkide, sıklamen ve nergis bunlardan sadece birkaçı. Çiçek seçerken dikkat etmeniz gerekenlerden biri de soğanlı bir çiçek mi dikmek istiyorsunuz yoksa tohum mu ekmek istiyorsunuz buna karar vermek. Eğer çiçeğinizin filizlenme aşamasını takip etmek istiyorsanız tohum alabilirsiniz. Örneğin küpe çiçeğinin tohumlarını alabilir veya sümbül soğanını doğrudan saksıya dikebilirsiniz. Tercihiniz tohum ise Noel gülü güzel bir seçenek olabilir. Aralık ayında ve serin yerde çiçeklenir. Rüzgardan uzak kalmak ister. Yılbaşı yaklaştıkça daha çok tercih edilen çiçeği, yılbaşı sofralarını renklendirmek için de kullanabilirsiniz.

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3. Çiçek dikiminin püf noktalarını öğrenin

Çiçekler narin bitkiler olduğu için dikim aşamasında çok dikkat etmelisiniz.

İlk yapmanız gereken şey, drenaj delikleri olan bir saksı edinmek. Bu sayede fazla su saksı içinde birikmez ve çiçeğin köklerini çürütmez.

Ardından çakıl taşlarını saksının alt tabanına yerleştirmelisiniz. Bu adımı atlayabilirsiniz ancak bitkinin hem hava alması hem de su çıkışının kolay olması için gerekli.

Çakıl taşlarının üzerini bir miktar toprak ile örttükten sonra çiçeği saksının ortasına yerleştirebilirsiniz. Ancak çiçeği tutmayı bırakmamalı ve zarar verecek kadar sıkmamalısınız.

Bir elinizle çiçeği tutmaya devam ederken diğer elinizle üzerine toprak yerleştirmeli, arada ise hafifçe bastırarak toprağı aşağı itmelisiniz.

Kırılan dallar olursa ip ile sağlam dallara bağlayabilirsiniz.

Son olarak can suyu vermelisiniz. Saksı tabağına su dökerek çiçeğin ihtiyaç duyduğunda suyu almasını da sağlayabilirsiniz.

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4. Toprak seçimine dikkat edin

Çiçeğinizi hangi toprakta yetiştirdiğiniz, çiçeğin gelişimi için çok önemli. Gübreli, hızlı köklendirme sağlayan, kokusuz ve zararlı madde barındırmayan, kaliteli bir toprak kullanmalısınız. Aksi halde çiçeğiniz istediğiniz gibi çiçeklenmez ve ölür. EkosolGarden Bitki Toprağı Torf, solucan gübresi ile güçlendirildiği için çiçeğin ihtiyaç duyduğu besini almasını sağlıyor. Ayrıca yabani ot içermiyor. Bu sayede çiçeğinizin hızlı köklenmesine ve sağlıklı büyümesine destek oluyor. Kokusuz olan toprak, zararlı bakteri barındırmıyor. Saksıda kullanıma uygun olan üründe solucan gibi canlılar bulunmuyor.

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5. Düzenli aralıklarla toprağı besleyin

Çiçekler de bizler gibi beslenmeye ihtiyaç duyar. Düzenli ve doğru besleme ile çiçekleriniz hem daha dayanıklı olur hem daha hızlı büyür. Kök gelişimleri desteklenirken çiçek ve yaprak miktarı artar. Dr. Worm Organik Bitki Besini; çiçeklerin ihtiyaç duyduğu potasyum, fosfor ve azot gibi mineralleri içeriyor. Ayrıca çiçeklerin sık ulaşamadığı magnezyum, çinko, demir, kalsiyum ve bakır gibi elementleri de barındırıyor. Bu sayede toprağı sürekli verimli tutarak çiçeği besliyor.

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6. Çiçeğinizi doğru şekilde sulayın

Her çiçek, farklı miktarda suya ihtiyaç duyar. Bu nedenle sulama yaparken çiçeğin ihtiyacına dikkat etmelisiniz. Örneğin kasımpatı çok sık su isterken Noel gülünü kontrollü sulamalısınız. İyi bir sulama kabı bu konuda size yardımcı olur. Fdit Paslanmaz Çelik Sulama Kabı, uzun su çıkışı sayesinde bol yapraklı ve çiçekli bitkilerinizin zarar görmesini engelliyor. Rahat bir kullanıma sahip olan ürün uygun boyutları ile sulama ihtiyacını kolayca karşılamanızı sağlıyor. Kullanışlı olduğu kadar şık bir tasarıma sahip olan ürün, çiçek bahçenize çok yakışacak.

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7. Ya da bırakın saksınız sulasın

Evde olmadığınız zamanlarda veya zamandan tasarruf etmek için bitkinizi otomatik sulayan saksıları tercih edebilirsiniz. Bu sayede çiçeğinizi sulayamadığınız için endişelenmenize gerek kalmaz. Ayrıca hangi çiçeğin ne kadar suya ihtiyacı olduğunu da bu saksılar sayesinde öğrenebilirsiniz. T4U 15 cm Kendi Kendini Sulayan Çiçek Saksısı, çiçeğin kökünde ideal su ve oksijen dengesini sağladığı için kökler rahat nefes alabiliyor. Bitkinin su ihtiyacı karşılayarak büyümesine de yardımcı oluyor. Şık ve dekoratif tasarımına da bayılacaksınız.

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8. Yaprakları unutmayın

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Çiçek bahçenizin her daim güzel görünmesi için çiçeklerinize özen göstermeniz gerekiyor. Çiçekler sevgi gördüklerinde daha hızlı büyür ve daha fazla çiçeklenir. Yapraklarını silmek, biriken tozu almak ve nemlendirmek, çiçeklerinize iyi gelir. Vintage tasarımı ile Yardwe Cam Sulama Spreyi hem çiçek bahçenize farklı bir tarz katacak hem bitkilerinizi kolayca nemlendirmenize yardım edecek. Dekoratif olan ürün, hafif yapısıyla kolay bir kullanıma sahip. Hassas su akışı ile suyu doğru şekilde yönlendiriyor. Kompakt yapısı ile yer de kaplamıyor.

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9. Çiçek bahçenizi ışıklandırın

Çiçek bahçeniz gereğinden fazla karanlıksa veya ışık ihtiyacı farklı olan çiçekleriniz varsa bu ihtiyacı ışıklandırma ile giderebilirsiniz. Fan gerektirmeyen ve sessiz çalışan LED Bitki Lambası LM301B, sıcak beyaz ışık ile doğal güneş ışığı ihtiyacını karşılıyor. Bu sayede fotosentezi hızlandırarak bitkinin büyümesini destekliyor. Kırmızı ışığı ise çiçeklendirmeyi hızlandırarak verimin artmasını sağlıyor. 4 farklı parlaklık kademesi ve iki kanal ayarı bulunuyor. Kolay kurulan ürün, alüminyum gövdeye sahip.

Otomatik açma kapama ve zamanlayıcı özellikleri olan LED Bitki Lambası LM301B'yi buradan satın alabilirsiniz.

10. Son dokunuşu unutmayın



Çiçek bahçenizi mutlaka dekore etmeli ve hoş bir görünüm elde etmelisiniz. Bunun için dekoratif saksılar, tasarım ürünler ve raflar kullanabilirsiniz. Hoş ve dekoratif çiçeklikleri tercih ederek hem alanı verimli kullanabilir hem çiçeklerinizi düzenleyebilirsiniz. Wisfor Ahşap Bitki Teşhir Standı, 6 kat sergi alanına sahip. Güçlü yapısı ile sert rüzgara ve ağır yağmura karşı dirençli olan ürünü ister dış mekanda ister iç mekanda kullanabilirsiniz. Uygun boyutlara sahip olduğu için çiçeklerinizi rahatça yerleştirebilirsiniz.

Çiçek bahçenize güzellik katacak Wisfor Ahşap Bitki Teşhir Standı'nı buradan satın alabilirsiniz.

