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Evini daha modern bir görüntüye kavuşturmak isteyenler için bu ayın en trend ev ürünleri

10.03.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günün çoğunluğunu evde geçiriyoruz. Hal böyle olunca yaşam alanlarının konforlu, şık ve modern olması, bizi yansıtması gerekiyor. Bu şekilde evde daha iyi bir ruh haline sahip olmak mümkün. Yaşam alanlarında modern dokunuşları sevenlerdenseniz doğru yerdesiniz. Yapacağınız küçük değişikliklerle evinizi çok daha modern hale getirebilirsiniz. Nasıl mı? Tabii ki sizler için bu ayın en trend ürünlerini bir araya getirdiğimiz yazımızı inceleyerek!

Evini daha modern bir görüntüye kavuşturmak isteyenler için bu ayın en trend ev ürünleri

Ev dekorasyonu tamamen kişiye özel. Bazılarımız otantik tasarımları severken bazılarımız endüstriyel ürünleri tercih ediyor. Eğer evinizde modern detaylara yer vermekten yanaysanız doğru yerdesiniz! Bu ayın trendleri arasında yer alan ve evinize modern bir hava katacak birbirinden kaliteli ve kullanışlı ürünleri bir araya getirdik. Yazımıza göz atarak beğendiğiniz ürünleri detaylı inceleyebilir, ihtiyacınız olan parçaları seçerek evinize yeni bir hava katabilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz.

1. Yumuşak dokusuyla Lareva Home Havlu Seti

Evini daha modern bir görüntüye kavuşturmak isteyenler için bu ayın en trend ev ürünleri

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Banyo ve el havlusu seçerken ürünün suyu hızlı şekilde emmesi önemli noktalardan biri. Yumuşak ve cildi rahatsız etmemesi de dikkat edilmesi gereken konulardan. Lareva Home Havlu Seti, %100 pamuktan elde ediliyor. Bu sayede suyu ve nemi hızlı şekilde emerek cildin kurumasına yardımcı oluyor. Yumuşak dokusu sayesinde tende hoş bir his uyandırıyor ve ciltte tahrişe neden olmuyor. 4 adet el-yüz 2 adet banyo havlusu bulunan seti, çamaşır makinesinde yıkayarak temizleyebilirsiniz. Kaliteli materyallerden üretilen ürün, yıkama sonrasında sertleşme yapmıyor. Ayrıca dayanıklı yapısıyla uzun süreli kullanılabiliyor.

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2. Rahat tasarımıyla Berta Concept Gerd Berjer

Evini daha modern bir görüntüye kavuşturmak isteyenler için bu ayın en trend ev ürünleri

Salonunuza yenilikçi bir dokunuş yapmanızı sağlayan Berta Concept Gerd Berjer, şık görünümüyle odanızın havasını değiştiriyor. 100 cm yüksekliğe, 90 cm oturma genişliğine, 50 cm oturma derinliğine ve 60 cm oturma yüksekliğine sahip ürün, oturma kısmında kullanılan kırpıntı süngerin yumuşak dokusu sayesinde rahat hissettiriyor. Çelik profilden üretilen iskeleti sayesinde uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanım imkânı veriyor. Kumaşı silinebilir olduğu için yüzeyde oluşan kir ve lekeleri nemli bezle kolayca temizleyebilirsiniz. Ayak kısmında bulunan plastik aksam yerlerin çizilmesini engeller ve yere zarar vermesini önlüyor.

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3. Odanızı düzenli hale getiren FACAZ Raf Düzenleyici

Evini daha modern bir görüntüye kavuşturmak isteyenler için bu ayın en trend ev ürünleri

Odanızın ya da çalışma alanınızın dağınık olması sizi rahatsız ediyorsa FACAZ Raf Düzenleyici'yle bu sorundan kurtulabilirsiniz. Kitap, saksı, kalem, çerçeve gibi birçok ürünü koyabileceğiniz düzenleyici, bulunduğunuz ortamın daha temiz ve düzenli görünmesine yardımcı oluyor. İster evde ister ofiste tercih edebileceğiniz raf düzenleyici, şık duruşuyla odanıza ve ofisinize güzel bir görünüm katıyor. Karbon çelikten üretilen gövdesi sayesinde uzun yıllar size eşlik ediyor. Kaliteli cilalı yüzeyiyle sıcaklıklara karşı direnç gösteren ürün, su geçirmeyen tasarımıyla şişme ve kabarma yapmıyor. Kompakt tasarımıyla fazla yer kaplamıyor ve yerden tasarruf sağlıyor.

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4. Şık duruşuyla İNEGÖLSOFA AVŞA KÖŞE KOLTUK TAKIMI

Evini daha modern bir görüntüye kavuşturmak isteyenler için bu ayın en trend ev ürünleri

Otuma odanızı modern hale getirecek ve havasını değiştirmenize yardımcı olacak İnegölsofa Avşa Köşe Koltuk Takımı, konforlu tasarımıyla günün yorgunluğunu atmanızı sağlıyor. Poliüretan ve akrilik türev polyesterden elde edilen takım, silinebilir kumaş özelliği sayesinde üzerinde oluşan kir ve lekeleri nemli bezle temizleme fırsatı veriyor. Bu sayede koltuğun kirlenmesi sizin için sorun olmaktan çıkıyor. Yatak olarak da kullanılabilen koltuk takımı, misafirlerinizin yatması için gereken alanı oluşturuyor. 35 DNS sünger kullanılarak üretilen ürün, yumuşak dokusuyla rahat ettiriyor. Yerden yüksek ayak tasarımı sayesinde koltuğun altını kolayca temizleyebilirsiniz.

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5. Isı yalıtım özelliğiyle Linan Ware Cam Bardak

Evini daha modern bir görüntüye kavuşturmak isteyenler için bu ayın en trend ev ürünleri

Mutfağınıza modern bir duruş katacak ve çocuklarınızın severek kullanacağı bir ürün arıyorsanız Linan Ware Cam Bardak'ı tercih edebilirsiniz. Borosilikat camdan elde edilen ürün, şık tasarımıyla çocuklarınızın favori ürünleri arasında kendine yer buluyor. Hafif yapısıyla rahat kullanılan ürün, şeffaf yapısıyla içindeki içeceğin ne kadar kaldığını takip etmenizi sağlıyor. Çift cidarlı bardak, ısı yalıtımı yaptığı için sıcak ve soğuk içeceklerin elinize zarar vermesini önlüyor. Ayrıca bardak üzerinde buğu oluşmasına da izin vermiyor. Sap kısmıyla bardağı rahatça tutabilir içeceğinizi kolayca içebilirsiniz. Yüksek ısıya dayanıklı ürünü bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz.

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6. Modern evlerin vazgeçilmezi Clementoni Puzzle

Evini daha modern bir görüntüye kavuşturmak isteyenler için bu ayın en trend ev ürünleri

Boş duvarlar evin soğuk ve ruhsuz görünmesine neden oluyor. Evlerde duvarları duvar dekorları ve tablolarla süslemek, hemen herkesin uyguladığı klasik bir yöntem. Ancak daha modern ve anlamlı ürünlerle duvar dekorasyonu yapmak, bu ayın trendlerinden biri. Bunun için uzun saatler, günler harcayarak oluşturacağınız puzzleları tercih edebilirsiniz. Tam 1000 parçadan oluşan Clementoni Puzzle'ın huzur veren manzarasıyla evinize modern bir dokunuş katabilirsiniz. Yüksek kaliteli malzeme kullanılarak üretilen puzzle parçaları, kolay birleştiriliyor. Duvarınıza çok yakışacak puzzle, canlı renkleriyle ortamın havasını değiştiriyor.

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7. İpeksi yapısıyla Novia Çarşaf Seti

Evini daha modern bir görüntüye kavuşturmak isteyenler için bu ayın en trend ev ürünleri

Nevresim takımı seçerken nefes almasına ve cildi rahatsız etmemesine dikkat etmelisiniz. Aksi takdirde geceleri terlemeden dolayı sizi rahatsız ediyor ve uykunuzun bölünmesine neden oluyor. Pamuktan elde edilen Novia Çarşaf Seti, nemi emen ve nefes alan yapısıyla geceleri kuru kalmanıza yardımcı. Hipoalerjenik ürünü hassas cilde sahip kişiler de rahatlıkla tercih edebilir. Yumuşak dokulu çarşaf seti, teninizde hoş bir his uyandırıyor. Güzel desenleri ise yatak odanıza modern bir görünüm kazandırıyor. Çift kişinin kullanımı için uygun ürünü, çamaşır makinesinde 40 derecede renkli kıyafetlerle yıkayarak temizleyebilirsiniz.

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8. Paslanmaz çelik Hemoton Kızartma Tavası

Evini daha modern bir görüntüye kavuşturmak isteyenler için bu ayın en trend ev ürünleri

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Evde kızartma işini kolay hale getiren Hemoton Kızartma Tavası, derin iç kısmıyla aynı anda daha fazla yiyeceği kızartmanıza yardımcı oluyor. Isı tutan tasarımıyla daha erken ısınan ve sıcaklığını koruyan ürün, yiyeceklerin kısa sürede pişmesini sağlıyor. Paslanmaz çelikten üretilen tava, korozyona karşı direnç gösteriyor. Balık, patates kızartması ve tavuk pirzola gibi birçok yemeği yapabilirsiniz. Ağız tasarımı sayesinde içindeki yağı etrafa bulaştırmadan kolayca boşaltabilirsiniz. Yapışma ve duman yapmayan ürünün tel detayı pişen yiyeceklerin yağını süzmenize yardımcı olurken aynı zamanda sıcak kalmasını da sağlıyor.

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9. Rahatlatan Bukalemumcandle Mum

Evini daha modern bir görüntüye kavuşturmak isteyenler için bu ayın en trend ev ürünleri

Yoğun geçen günün sonunda evde rahatlamanızı sağlayacak bir ortamın olmazsa olmazı arasında mumlar yer alıyor. Hoş kokusuyla günün stresini atmanıza ve rahatlamanıza yardımcı oluyor. Ancak mum seçerken kimyasal içerik barındırmamasına dikkat etmelisiniz. Petrol ham madde içeren mumlar, kanserojen madde bulunduruyor ve sağlığınıza zarar verebilir. Bukalemumcandle Mum, %100 soyadan elde ediliyor. Bu nedenle parafin içermez ve sağlığınıza zararlı materyal bulundurmuyor. Lavanta, vanilya, sandal, böğürtlen, çikolata, acı kahve ve okyanus kokularından istediğinizi seçebilirsiniz. Soyut yüz tasarımıyla odanıza dekoratif bir hava katıyor.

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10. Nefes alan tasarımıyla Visco Planet Yastık

Evini daha modern bir görüntüye kavuşturmak isteyenler için bu ayın en trend ev ürünleri

Kaliteli bir uyku için konforlu ve vücut yapınıza uygun bir yastık seçmelisiniz. Ayrıca tercih ettiğiniz yastığın nefes alması oldukça önemli. Aksi takdirde uyku sırasında terden rahatsız olmanıza ve uykudan uyanmanıza neden olabilir. Visco Planet Yastık, mikro kapsülleri ve havalandırma kanalları sayesinde iyi derecede nefes alıyor. Böylece gece boyu serin ve kuru kalmanızı sağlıyor. Hem alçak hem yüksek yastık kullananların tercih edebileceği ürün, uyku sırasında nefes alıp vermenizi kolaylaştırıyor. Visco Planet İki Tepeli-Multi Fonksiyonel Boyun Yastığı, başın dik kalmasına yardımcı olduğu için uyku apnesi ve nefes tıkanıklığı gibi rahatsızlıkların giderilmesine de katkıda bulunuyor.

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