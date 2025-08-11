Evini dizerken girl math kullan, kazançlı çık! İpuçları burada...

1.Her kullanımda ne kadar tutacağına dair bir hesaplama yapmalısınız.



Bir ürünü alırken direkt onun etiket fiyatına mı bakıyorsunuz? Hata yapıyorsunuz! O ürünü ne kadar süre ve sıklıkla kullanacağınıza bir odaklanın. Diyelim ki, bir yemek masasına 3000 TL verdiniz ve 5 yıl boyunca sizinle olacak. O zaman gün başına 1.6 TL’ye denk gelir. Pahalı diyerek kenara bıraktığınız ürünlere bu gözle baktığınız zaman aslında daha ekonomik olduğunu göreceksiniz.

2.Dekoratif parçaları farklı yapılara bürünecek şekilde seçmelisiniz.



Sehpa arıyorsunuz. Düz sehpa mı alacaksınız? Durun! Aynı zamanda depolama alanı olacak modellere bakabilirsiniz. Hem işlevsel hem de estetik bir parça alarak tek maliyet ile odanın görünümünü güzelleştirebilirsiniz. Daha az harcayıp daha fazla fayda sağlamak girl math’in olayı!

3.Kampanya ve indirimleri gerçek para gibi değerli görmelisiniz.



Alışverişi daha bilinçli hale getiren bir tutumdur. Kampanya ve indirimle alınan her şey bir nevi bedava gibi hissettirir! Çünkü girl math’te ne kadar harcadığına değil, tasarruf edilen miktara bakarsın. Örneğin, Philips’in yaz fırsatlarına bakabilirsiniz! Ev ürünlerini Philips’ten tamamlayarak Migros hediye çeki elde etme şansına sahip olabiliyorsunuz. 100.000 TL’ye yaptığınız alışveriş sonucunda 12.500 TL’lik hediye çeki kazanabilirsiniz. Bu durum girl math’e göre paranızın bir kısmını geri almış olmak demek!

4.Parça parça almaktansa takım olarak alabilirsiniz.



Koltuk, berjer ve pufu ayrı parçalar olarak almak yerine set halinde almalısınız. Bu tarz eşyaları ayrı olarak aldığınız zaman daha pahalıya denk gelecektir. Paket ürünler genellikle daha avantajlı olur. Bu mantık ile ilerlendiği zaman toplu alışveriş yapmak artık sizi korkutmaz.

5.Ücretsiz kargo hizmetinin olup olmadığına bakmalısınız.



Ürünü alırken ücretsiz kargo seçeneğini görünce içiniz rahatlar. Çünkü girl math sayesinde ürün daha ucuza geliyormuş gibi hissedilir. Böylece alışveriş daha keyifli bir şekilde son bulur. Ürünün pahalı olması göze batmaz, “bir de kargo parası ödeseydim zor olurdu.” deyip kendinizi rahatlatabilirsiniz.

6.Stres yaşmamak adına iade garantisi olan ürünlere yönelmelisiniz.



İade edebilirim düşüncesi ile hareket etmek girl math’in en tatlı düşüncelerinden biri. Risk minimuma indiği için rahat bir şekilde karar verilir. Ürünü evde deneyip karar verme olanağı tanıdığı için sizi daha özgür hissettirir. İçinize sinen bir alışveriş yapmanızı sağlar.

7.“Kendin Yap” projeleri ile para harcamak yerine zamanınızı değerlendirmelisiniz.



Bir duvar rafı, dekoratif tablo almak yerine kendiniz yapabilirsiniz. Hem kişisel olarak kendinize alan yaratmış hem de ekonomik kazanç sağlamış olursunuz. Bir şeyin alış fiyatına bakıp bir de evde kendiniz yaparken ne kadar tutacağını hesaplayabilirsiniz. Böylece karşılaştırma yaparak ne kadar kazanç elde edeceğinizi de görürsünüz. Maddi kazancın yanında duygusal tatmin de gelir!

8.İkinci el mağazalara bakmalısınız.



Girl math ikinci el alışverişi destekler. Çevreci bir şekilde hareket ederek aynı zamanda kazanç sağlayabilirsiniz. Daha stil sahibi gözükerek bütçenizi koruyabilirsiniz. Ürün geçmişte kullanılmış olsa da kaliteli ise sizin kullanmanıza engel olmaz. Vintage artık çok moda!

9.Zamansız ürünlere yatırım yapmalısınız.



Modası geçmeyecek ürünlere yönelmelisiniz. Girl math’in temelinde uzun vadeli yatırımlar yer alır. Bir koltuğu 10 yıl kullanacağını düşünerek hareket eder. Klasik seçimler hem uyumlu olur hem de kalıcıdır. Alıp hemen sıkılacağınız parçalara para vermektense, zamansız parçalarla stilinizi devam ettirebilirsiniz.

10.Hem ihtiyacınıza hem de isteklerinize yönelmelisiniz.



Girl math ihtiyaç ve istek arasındaki dengeyi çok güzel oluşturur. İhtiyaç olmayan bir şeyi bile gerekli bir hale getirebilirsiniz. Bunu yaparken bütçenizi zorlamanıza gerek yok! Çünkü işlevsel olmasına dikkat etmiş olursunuz. Alışverişi romantize etmekle kalmaz, aynı zamanda mantıksal olarak ilerlemeye devam edersiniz. Başta ürünün estetik görünüşü hoşunuza gider. Fakat sonradan işlevsel olarak kullanacağınız bir alan bulursunuz!