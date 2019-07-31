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Evini geçindirmek için her gün 20 kilometre yürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 13:57 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta geleneksel yöntemlerle hazırlanan meyan şerbeti yaz mevsimde yoğun şekilde tüketiliyor.Sıcak yaz günlerinde vatandaşlar tarafından tercih edilen meyan şerbeti, özellikle susuzluğu ve halsizliği önlüyor.

Evini geçindirmek için her gün 20 kilometre yürüyor

Kahramanmaraş’ta geleneksel yöntemlerle hazırlanan meyan şerbeti yaz mevsimde yoğun şekilde tüketiliyor.
Sıcak yaz günlerinde vatandaşlar tarafından tercih edilen meyan şerbeti, özellikle susuzluğu ve halsizliği önlüyor. Kentte, geçmişten günümüze geleneksel yöntemlerle hazırlanan şerbet, tulumbaya konularak satılıyor. 1 buçuk liradan satılan meyan şerbeti günün her saatinde tüketiliyor.
Sırtındaki tulumbayla günde ortalama 20 kilometre gezerek meyan şerbeti sattığını söyleyen 36 yaşındaki Yusuf Çocuk, “Bu benim baba mesleğim ve 30 yıldır içindeyim. Yaz mevsiminin gelmesiyle de meyan satışları attı ama herkes içemiyor. Hamdolsun Allah’a evimize bir ekmek götürüyoruz. Sabah evden çıkıyorum ve hiçbir yerde durmadan oturmadan meyan şerbeti satmaya çalışıyorum. Bir bardak meyanı 1 buçuk liradan satıyorum. Günde ortalama 50-60 bardak satabiliyorum. Şerbetin özellikle yaz mevsiminde susuzluk ve halsizliğe iyi geldiğini biliyorum. Kan şekerini de düzenlediği yönünde bilgiler duymuştum” diye konuştu.

Evini geçindirmek için her gün 20 kilometre yürüyor

Evini geçindirmek için her gün 20 kilometre yürüyor

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