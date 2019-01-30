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Evini müzeye dönüştürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 06:18 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kumluca ilçesinde bir çiftçi, tarihe duyduğu ilgi dolayısıyla dedelerinden kalan eserlerle evinin bir odasını müze haline getirdi.

Antalya’nın Kumluca ilçesinde bir çiftçi, tarihe duyduğu ilgi dolayısıyla dedelerinden kalan eserlerle evinin bir odasını müze haline getirdi. Özel müzede 300 yıllık arı kovanından ilk tarım aletlerine kadar 5 bin tarihi eser yer alıyor.
Kumluca ilçesi Beykonak Mahallesi’nde çiftçilik yapan Mehmet Düngüllü, tarihe olan ilgisi nedeniyle evini bir odasını müzeye dönüştürdü. Düngüllü’yü ziyaret eden Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, oluşturulan müze hakkında bilgiler aldı. Düngüllü, Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Gövan’e aralarında 300 yıllık ev eşyası ve tarım aletleri bulunan eserleri nasıl topladığını anlattı.
Eserler arasında 300 yıllık ağaçtan oyulma arı kovanı, 100 yıllık el dokuma halılar, 100 yıllık ağaç sofra, 200 yıllık okka, Osmanlı’da ağırlık ölçümünde kullanılan okka, ilk elle çevrilen gramofon ve çeşitli taş plaklar, gaz yağıyla yanan ocak ve idare fenerleri, kabzası altın kaplı doldurma tüfek, ilk tarım aletleri, 60 yıllık daktilo, 200 yıllık kavrulmuş kahveyi soğutan kahve soğutma sistemi dikkati çekiyor. Eserlerin 101’ine Antalya Müzesi uzmanlarınca yapılan inceleme sonrası ’Tescile Tabi Taşınır Kültür ve Tabiat Varlığı Belgesi’ verildi.

"Nesilden nesle aktarılsın diye topladım"
Düngüllü, 1967-1989 döneminde eserleri babasından kalma lokantada sergilediğini anlattı. Daha sonra eserleri ailesinin rızasıyla evin giriş katında sergilemeye başladığını aktaran Düngüllü, "Tarihe duyduğum ilgi dolayısıyla bu eserleri dedelerimiz, ninelerimiz, eş-dost sayesinde topladım. O zaman lokanta işletiyordum. Turistlerin ilgisini çeksin diye dükkanımızın önüne koyuyorduk. ’Satılık mı?’ diye soruyorlardı. Kesinlikle satılık değil, biz bunu tarihi yaşatmak için tarihe duyduğumuz ilgi nedeniyle bir araya getiriyoruz. Koleksiyon gibi gelen giden görsün, nesilden nesle aktarılsın diye topladım" dedi.
Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven ise, "Mehmet Düngüllü hocamızın evindeyiz. Evi demek yanlış olur müzesindeyiz. Özel gayretleri ile kendisi çok güzel bir mekan oluşturmuş. Tarihi geleceğe taşıma noktasında geçmişte kullanılan eşyaların, malzemelerin gelecek nesillere tanıtılması noktasında güzel bir mekan oluşturmuş. Güzel eserler toplamış. Birçok müzede olmayan malzemeler burada bulunuyor. Bu mekanı oluşturup gelecek nesillere ulaştırılmasında gayret sarf ettiği için kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kaydetti.

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