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Evini tüple patlatmaya kalktı, ekipler alarma geçti

29.05.2021 04:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Efeler ilçesinde mutfak tüpü ile evini patlatma tehdidinde bulunan şahıs ekipleri alarma geçirdi. Ekiplerin müdahalesinin ardından kelepçelenerek gözaltına alındı.

Evini tüple patlatmaya kalktı, ekipler alarma geçti

Olay, Orta Mahalle 223 sokak üzerindeki bir apartmanın ikinci katında saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 yaşındaki D.E. kız arkadaşı ile tartıştı. Bir süre alkol alan D.E. evindeki mutfak tüpünü eline alarak balkona çıktı. Mahalleyi birbirine katan D.E. çevredekilere küfredip tüpü patlatmakla tehdit etti.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri şahsın tüpü aşağıya atma veya patlatma ihtimaline karşı önlem aldı.

İKNA ÇABALARI SONUÇSUZ KALINCA MÜDAHALE EDİLDİ

Polis ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren ikna çabaları sonuçsuz kalınca ekipler operasyon için düğmeye bastı. İki grup halinde olaya müdahale edilirken, bir grup itfaiye merdiveniyle dışarıdan evin balkonuna yaklaştı. Diğer grup ise daire kapısını kırarak içeriye girdi. Balkonda köşeye sıkışan D.E.’nin bir anlık boşluğundan faydalanan ekipler şahsa müdahale ederek elindeki tüpü aldı. Ekiplere direnen D.E. kelepçelenerek gözaltına alındı. D.E. polis otosuna bindirilerek emniyete götürülürken, mahalle sakinleri de rahat bir nefes aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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Aydın
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