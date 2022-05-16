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  4. Evinin banyosunda ölü bulundu! Şüpheli ölümde evdekilerin iddiaları...

Evinin banyosunda ölü bulundu! Şüpheli ölümde evdekilerin iddiaları...

16.05.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da meydana gelen korkunç olayda 44 yaşındaki bir kişi evinin banyosunda ölü olarak bulundu. Şüpheli ölümde evde bulunan 1'i kadın 2 kişi polise verdikleri bilgide şahsın gece alkolle beraber uyuşturucu içtiğini iddia etti. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kan donduran olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi Gebi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 çocuk babası Hüseyin K.(44) evinin banyosunda hareketsiz halde bulundu. Evde bulunan arkadaşları durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve giden polis ve sağlık ekipleri Hüseyin K.’nin banyoda ölmüş olduğunu tespit etti.

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ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Hüseyin K.’nin ölümü şüpheli bulundu ve cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Evde bulunan 1’i kadın 2 kişi polise verdikleri bilgide Hüseyin K.’nin gece alkol ile birlikte uyuşturucu içtiğini iddia ettiler. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Soruşturma devam ediyor. (İHA)

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Samsun
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