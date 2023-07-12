Evinin çatısını tamir etmek için çatıya çıkan adam feci şekilde can verdi! Güneş enerjisindeki sıcak su...

Ordu'nun Korgan ilçesinde meydana gelen olayda 72 yaşındaki Mustafa Çetin evinin çatısını tamir ettiği sırada üzerine dökülen güneş enerjisi deposundaki su yüzünden yanarak ağır yaralandı.
Korgan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adam ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Samsun'daki hastanenin yanık yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Mustafa Çetin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)