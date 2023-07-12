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  4. Evinin çatısını tamir etmek için çatıya çıkan adam feci şekilde can verdi! Güneş enerjisindeki sıcak su...

Evinin çatısını tamir etmek için çatıya çıkan adam feci şekilde can verdi! Güneş enerjisindeki sıcak su...

12.07.2023 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da feci bir olay gerçekleşti. Evinin çatısına tamir amacıyla çıkan 72 yaşındaki vatandaş güneş enerjisindeki sıcak suyun üzerine devrilmesi sonucu yanarak can verdi.

Evinin çatısını tamir etmek için çatıya çıkan adam feci şekilde can verdi! Güneş enerjisindeki sıcak su...

Ordu'nun Korgan ilçesinde meydana gelen olayda 72 yaşındaki Mustafa Çetin evinin çatısını tamir ettiği sırada üzerine dökülen güneş enerjisi deposundaki su yüzünden yanarak ağır yaralandı.

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TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Korgan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adam ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Samsun'daki hastanenin yanık yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Mustafa Çetin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Ordu Samsun

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