Evinin enerjisini yenileyecek 10 Feng Shui rutini

1. Giriş kapını açık ve ferah tut.

Feng Shui’ye göre evin kapısı “enerjinin giriş noktası” olduğundan kapının önü dağınık, sıkışık ya da karanlıksa, hem senin hem de evin enerjisi ağırlaşır. Kapının önünde yığılı ayakkabılar, kullanılmayan eşyalar veya göze hoş gelmeyen görüntüler varsa bunlardan kurtul. Bunun yerine ufak bir saksı çiçek, enerjiyi yükseltecek bir paspas ya da küçük bir aydınlatma koyabilirsin.

2. Evin bolca doğal ışık alsın.

Güneş ışığı, Feng Shui’de yaşamın kendisi gibi görülür. Perdeleri sürekli kapalı tutmak evin enerjisini kısar ve ruhunu sıkıştırır. O nedenle sabahları perdelerini açarak içeri gün ışığının girmesini sağla, eğer odan yeterince ışık almıyorsa aynaları stratejik noktalara yerleştirerek ışığı çoğaltmayı dene.

3. Evinin enerjisini yenilemek için temizlik rutinini kolaylaştıran ürünler kullan.

4. Bitkilerle evinin havasını daima canlı tut.

Canlı bitkiler evin nefes almasını sağlar. Feng Shui’de de bitkiler sadece dekor değil yaşam enerjisini yükselten araçlardan biri olarak kabul edilir. Özellikle bambu, paşa kılıcı ve aloe vera gibi bitkiler evin havasını temizleyip huzur getirir. Bu arada bitkilerle evini canlandırken yapay bitkiler kullanmamaya özen göster çünkü bu, Feng Shui’ye göre enerjiyi bloke eder.

5. Yatak odanı sadeleştir.

Yatak odası, hayatının en özel alanı çünkü günün stresini burada atar, yeni güne burada başlarsın. Feng Shui’ye göre yatağını kapıyı görebileceğin ama doğrudan karşılamayacak şekilde konumlandırman da gerekiyor. Aynı zamanda odanda daha az eşya, daha yumuşak renkler ve doğal dokular seçerek huzurlu bir alan yaratmalısın.

6. Aynaları doğru kullan.

Aynalar Feng Shui’de enerjiyi çoğaltan güçlü birer araç olsa da yanlış kullanıldığında huzuru bozduğu kabul ediliyor. Örneğin yatağın tam karşısına yerleştirilen aynanın kötü uykuya, huzursuz gecelere ve kötü rüyalara yol açabileceğine inanılır. Bunun yerine aynalar ışığı yansıtacak alanlarda, özellikle dar koridorlarda ya da küçük odalara ferahlık yaratmak için kullanılmalı.

7. Evinde su elementine yer ver.

Su, Feng Shui’de bolluk ve bereket anlamına gelir. Bunun için evinin bir köşesine minik bir akvaryum koyabilir, su sesi çıkaran küçük bir şelale dekoru yerleştirebilir ya da duvara su motifli sanat eserleri veya ayna asabilirsin. Bunlar, yaşam alanında sakin ve huzurlu bir atmosfer yaratmak için kullanabileceğin uygulanması oldukça kolay değişiklikler.

8. Renklerin gücünü kullan.

Her rengin Feng Shui’de farklı bir anlamı var ve bu renkler evin atmosferini doğrudan etkiler. Mavi sakinlik ve huzur getirirken yeşil yeniden doğuşu ve tazelenmeyi temsil eder. Kırmızı güçlü bir enerji ve hareketliliği çağrıştırırken sarı da neşeyi artırır ve iletişimi kolaylaştırır. Evinin her odasında istediğin enerjiye uygun renkteki ürünleri tercih ederek ruh halini daha da yükseltebilirsin.

9. Düzenli havalandırma yap.

Her gün pencerelerini kısa da olsa açmak, içerideki bayat havayı dışarı atar ve yerine taze enerji dolmasını sağlar. Bu yüzden gün boyu ferah bir ortam yaratmak için odaları sabah saatlerinde havalandırabilirsin. Tabi bulunduğun yerde temiz hava almak zor ise doğal tütsüler ya da hava temizleyici ürünlerden de destek alabilirsin.

10. Evin merkezini olabildiğince boş bırak.

Feng Shui’ye göre evin tam ortası kalp noktasını temsil eder. Bu alanın eşya ile doldurulması ise enerjinin akışını tıkar. O nedenle mümkünse evin merkezini boş ve açık tut ya da sadece küçük, ince bir halı kullanmaya çalış. Böylece evdeki enerjinin her köşeye serbestçe akmasını sağlarsın.