HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Evinin kül oluşunu gözyaşları içinde izledi!

Evinin kül oluşunu gözyaşları içinde izledi!

18.11.2020 17:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Evinin kül oluşunu gözyaşları içinde izledi!

İstanbul Beyoğlu'nda sobanın devrilmesiyle yanan evinin alevlere teslim oluşunu gözyaşları içinde izleyen kişi görenleri duygulandırdı.

Olay, 16.30 sıralarında Beyoğlu Örnektepe Mahallesi Pazaraltı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir binanın en üst katında yaşayan Suriyeli ailenin ısınmak için yaktığı soba devrildi. Sobanın devrilmesiyle birlikte alevler önce oturma odasının ardından tüm daireyi sardı. O esnada evde olan Suriye uyruklu bir kadın ve 3 çocuk kendilerini güçlükle yanan daireden dışarı attı.

DEPOLAMA ALANINA SIÇRAYIP KONTROLDEN ÇIKTI

Yangın kısa süre sonra kömür ve odunların depolandığı bölüme sıçrayınca kontrol altına alınması güç bir hale geldi. Binadan çıkan yoğun duman ve alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

Bursa'da yanan evini endişe içinde izleyen kişiye maske ihlali cezasıBursa'da yanan evini endişe içinde izleyen kişiye maske ihlali cezası

YANAN EVİNİ GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİ

Alevler içinde kalan evini gözyaşlarıyla izledi

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevler içerisindeki daireyi söndürmek için harekete geçti. O esnada yaşadığı evin yandığı haberini alan Suriye uyruklu bir kişi çalıştırdığı marketi bırakarak olay yerine geldi. Evdekilerin tahliye edildiğini öğrenince büyük bir sevinç yaşayan Suriyeli, yine de gözyaşlarına hakim olamadı. Yangın, itfaiye erlerinin yoğun çabaları sonucu güçlükle söndürüldü. Geriye kullanılamayacak hale gelen eşyalar kaldı.

Alevler içinde kalan evini gözyaşlarıyla izledi

Alevler içinde kalan evini gözyaşlarıyla izledi

Alevler içinde kalan evini gözyaşlarıyla izledi

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 gecede ünlü oldu! Bakın neden takip ediyorlarmış 1 gecede ünlü oldu! Bakın neden takip ediyorlarmış
İzmir'de akılalmaz olay! Sigara içmek isterken canından olduİzmir'de akılalmaz olay! Sigara içmek isterken canından oldu
Sular ne zaman gelecek?Sular ne zaman gelecek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz lazım

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz lazım

Ayda ile annesinin enkaz altındaki son konuşmaları duygulandırdı

Ayda ile annesinin enkaz altındaki son konuşmaları duygulandırdı

Bakan Koca'dan korkutan açıklama: Bütün ülkeye yayılmış durumda

Bakan Koca'dan korkutan açıklama: Bütün ülkeye yayılmış durumda

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusu

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusu

100 bin lira harcadı! Koronavirüs için aldığı tedbir görenleri şaşırttı

100 bin lira harcadı! Koronavirüs için aldığı tedbir görenleri şaşırttı

Hafta sonu şehirler arası seyahatler nasıl olacak?

Hafta sonu şehirler arası seyahatler nasıl olacak?

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Kızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savundu

Kızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savundu

Moderna da Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı

Moderna da Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı

Diğer Haberler

Beyoğlu'nda 3 katlı binada korkutan yangın

Beyoğlu'nda korku dolu anlar! Alevler her yanı kapladı

Samsun’da vahşet! Yavru köpek iki bacağı kesilmiş halde bulundu

Samsun’da vahşet! Yavru köpek iki bacağı kesilmiş halde bulundu

Yuttuğu tırnak makası ameliyatla alınan hasta sağlığına kavuştu

Midesinden çıkartılan şey şoke etti

İzmir'de akılalmaz olay! Sigara içmek için çıktığı balkondan düşüp, öldü

İzmir'de akılalmaz olay! Sigara içmek isterken canından oldu

Eşinin boğazını falçatayla kesen kocaya ağırlaştırılmış müebbet

Eşinin boğazını falçatayla kesmişti! Cezası belli oldu

Alanya'da yaz bitmiyor! Kasım ayında denize giriyorlar

Kasım ayında denize giriyorlar! O kentte yaz bitmiyor

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.