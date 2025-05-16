Evinin ruhunu hangi dönem yansıtıyor?

Evin hangi dönem?

1/8 Sabah evde uyanınca ilk yaptığın şey? Perdeleri açıp evi havalandırırım. Kahvemi hazırlar, bir köşeye çekilirim. Sosyal medya olmadan güne başlayamam. Günlük planımı çıkarırım.

2/8 Aşağıdaki dekoratif objelerden hangisi senin evine daha çok yakışır? Kristal avize Retro pikap Seramik vazo El yapımı halı

3/8 Şu anda evinde dinlenme alanı olarak kullandığın köşe nasıl bir yer? Minderler ve loş ışık! Kitaplık önü, büyük koltuk ve battaniye. Modern puflar, led ışıklar.

4/8 Evinde aile yadigârı eşyalar bulunuyor mu?

5/8 Ev dekorasyonun hangi dizi evinden fırlamış gibi? Bridgerton Friends Black Mirror Yalı Çapkını

6/8 Evdeki en büyük dekorasyon hayalin ne? Tavandan sarkan bir sarkıt lamba. Kendi tasarladığım bir kanepe. Akıllı ev sistemleri... Bahçeli ve verandası olan bir ev.

7/8 Evde kullandığın aydınlatmayı tarif eder misin? Abajur ve mumlar... Spot ışıklar! Renk değiştiren LED şeritler. Klasik avize ve doğal ışık!