Evinin ruhunu hangi dönem yansıtıyor?

Ev dekorasyonu, sadece renklerden ya da mobilya seçimlerinden ibaret değil; aslında ruh halimizin, geçmişle olan bağımızın ve yaşam tarzımızın bir yansıması. Kimimiz nostaljik bir atmosferi sever, kimimiz sade ama modern çizgilerden hoşlanır. Kimi evler geçmişin sıcaklığını taşırken, kimileri tam bir bohem özgürlük alanı gibi… Peki senin evin hangi dönemin ruhunu yansıtıyor?
06.05.2025 01:15
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Evin hangi dönem?
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Sabah evde uyanınca ilk yaptığın şey?
Perdeleri açıp evi havalandırırım.
Kahvemi hazırlar, bir köşeye çekilirim.
Sosyal medya olmadan güne başlayamam.
Günlük planımı çıkarırım.
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Aşağıdaki dekoratif objelerden hangisi senin evine daha çok yakışır?
Kristal avize
Retro pikap
Seramik vazo
El yapımı halı
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Şu anda evinde dinlenme alanı olarak kullandığın köşe nasıl bir yer?
Minderler ve loş ışık!
Kitaplık önü, büyük koltuk ve battaniye.
Modern puflar, led ışıklar.
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Evinde aile yadigârı eşyalar bulunuyor mu?
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Ev dekorasyonun hangi dizi evinden fırlamış gibi?
Bridgerton
Friends
Black Mirror
Yalı Çapkını
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Evdeki en büyük dekorasyon hayalin ne?
Tavandan sarkan bir sarkıt lamba.
Kendi tasarladığım bir kanepe.
Akıllı ev sistemleri...
Bahçeli ve verandası olan bir ev.
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Evde kullandığın aydınlatmayı tarif eder misin?
Abajur ve mumlar...
Spot ışıklar!
Renk değiştiren LED şeritler.
Klasik avize ve doğal ışık!
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Son olarak… Dekorasyon senin için ne ifade ediyor?
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