Evinizde şık ve rahat olmanın ilk adımı: Pijama ve eşofman kombinleri

Evde vakit geçirmeyi sevenler, uykusuna önem verenler, evde de dışarıda olduğu kadar özenli giyinenler ve "Ne şıklığımdan ne rahatlığımdan ödün veririm." diyenler, gün sizin gününüz! Yaz ayları için ince ve terletmeyen pijama takımlarından, soğuk kış günlerinde sizi sıcacık tutacak eşofmanlara kadar birbirinden güzel modellerle karşınızdayız. Evinizde de şık görünmenizi sağlayacak ve size kendinizi rahat hissettirecek birbirinden güzel eşofman ve pijama takımı modellerini sizin için listeledik. Gelin, ev giyim şıklığınızı zirveye taşıyacak modelleri birlikte inceleyelim!

1. Sıcak yaz aylarının olmazsa olmazı: Şortlu pijamalar

Özellikle sıcak yaz aylarında uyumak çok zor olabiliyor. Neyse ki gece uyurken giyeceğiniz şöyle tiril tiril, incecik bir pijama takımı işinizi kolaylaştırabilir! Bunun için şortlu pijama takımları adeta biçilmiş kaftan. DeFacto Relax Fit V Yaka Esnek Dokulu Pijama Takımı, pamuklu dokusuyla yaz ayları için güzel bir seçenek. Şort ve tişörtten oluşan bu takımın tişörtünün ön kısmında minik düğmeleri de var. Fitilli dokusunun yanı sıra paça ve kollarında bulunan minik fırfır detaylarıyla da çok şık. Denemeye ne dersiniz?

2. Yıllardır modası geçmeyen bir klasik: Gömlek pijama

Sırada yılların eskitemediği trendlerden biri var: Gömlek pijama takımı! Uzun ve kısa kol seçenekleriyle, klasik kesimleriyle ve nostaljik havasıyla gömlek pijamalar oldukça popüler. Tam da bu sebeple şimdi size sevimli mi sevimli bir gömlek pijama takımını öneriyoruz! Uzun kollu bir gömlek ile uzun bir pantolondan oluşan Penti Cseker Pembe Stripy Pink Gömlek Pijama Takımı’nın en dikkat çeken özelliği, düğme kısmından çıkan Pembe Panter figürü. Yumuşacık dokusuyla konfor vadeden bu takımı hem uyurken hem gün içerisinde evde vakit geçirirken giyebilirsiniz. Bu pijama takımıyla çocuksu ve eğlenceli yanınızı ortaya çıkarabilirsiniz!

3. Saten gecelikle uyumanın ayrıcalığını hissedin

Saten gecelikle uyumak bambaşka… O verdiği pürüzsüz his, yumuşacık dokusu, rahat ve efil efil kumaşıyla vazgeçilmez bir parça. Kırmızı renkli Mary See Saten Pijama Takımı, şık tasarımı ve konforlu yapısıyla saten gecelik arayanlar için ideal bir tercih olabilir. Geniş kesim uzun kollu bir gömlek ile ayak bileklerinde biten bir pantolondan oluşan takımı kaliteli ve dayanıklı yapısı sayesinde uzun yıllar boyunca keyifle kullanabilirsiniz. Mary See Saten Gecelik ile kendinizi uykunuzda da şımartabilir, evde geçirdiğiniz her an çok şık görünebilirsiniz.

4. İster evde ister dışarıda giyebileceğiniz bir model!

Eşofman takımları hayatımızın her anında yanımızda! Sporda, evde, uykuda, dışarıda, kısacası nereye gitsek o rahatlıktan vazgeçemiyoruz. Ayak bilekleri büzgülü eşofman altları ve eşofman takımları son zamanlarda oldukça revaçta. Şık ve havalı tasarımıyla beğeni kazanan MAİ COLLECTİON Wrst Baskılı Eşofman Takımı'nın içerisinde ayak bilekleri kaf detaylı bir pantolon ve kapüşonlu bir sweatshirt var. Ön ve arka kısımlarında bulunan yazı baskıları ile hareket kazanan eşofman altını hem evde hem dışarıda giyebilirsiniz. Böylece şıklığın ve rahatlığın keyfine aynı anda varabilirsiniz!

5. Rahatça kombinleyebileceğiniz bir eşofman altı

Uygun fiyatlı, farklı renk seçenekleri bulunan ve tek alt halinde satılan bir eşofmanla karşınızdayız! Çağla yeşilinden koyu vişneye, gül kurusundan antrasite 13 farklı renk seçeneği bulunan Happines İst. Cepli Eşofman Altı; dilediği yerde giyebileceği joker parçaları sevenlere göre. Evinizde de şık ve rahat olmak için tercih edebileceğiniz bu ürün, kaf detaylı paçaları ile ayak bileklerinizi sıcak tutar. Tişörtler, crop toplar, sportif hırkalar ve sweatshirtlerle kolayca kombinleyebileceğiniz Happines İst. Cepli Eşofman Altı; yumuşacık kaliteli kumaşı ile evde geçirdiğiniz her anı daha konforlu kılmaya aday.

6. Pelüş pijamalarla sıcacık bir kışa ne dersiniz?

Kışları yumuşacık ve sıcacık pelüşlere sarılıp huzurlu bir uyku çekmeyi çok seviyoruz. Dolayısıyla sıradaki önerimiz tam da pelüş aşıklarına göre. Ev stilinize şık bir dokunuş yapacak Pijamaevi Meow Desenli Pijama Takımı, şirin tasarımı ve pelüş dokusuyla içinizi ısıtacak! Pijamaevi Meow Desenli Pijama Takımı, üst parçada bulunan kedi bıyığı işlemesi ve kapüşonundaki minik kulaklarıyla çok sevimli. Üstelik pijama takımının içine yumuşacık pelüş patikler de dahil! Pudra pembe ve kırmızı renk seçenekleri bulunan bu pijama takımıyla evinizde sıcacık günler geçirebilirsiniz.

7. Hem sportif hem rahat bir bisikletçi şortu

Bisikletçi şortlarına bayılanlar bu ürünü çok sevecek! Oversize tişört ve bisikletçi şortu kombinleri artık her yerde karşımıza çıkıyor. Öyleyse bu harika kombinlere neden ev giyim stilimizde de yer vermeyelim ki? "Harika fikir!" diyorsanız DeFacto Slogan Baskılı Bisiklet Taytlı Pijama Takımı tam size göre! İlkbahar ve yaz mevsimleri için harika bir seçenek olabilecek bu takım, %100 pamuklu. Kısa ve siyah bir şort ile baskılı bir oversize tişörtten oluşan bu takımı gece gündüz her an giyebilirsiniz. Böylece hayranlık uyandıran bir stil yaratabilirsiniz.

8. Klasik modellerden vazgeçemeyenleri de unutmadık!

Ayak bileklerinde biten bir pijama altı ve kısa kollu bir tişörtten oluşan pijama takımları tam bir klasik. Yılın hemen her günü ve her yerde rahatlıkla kullanılabilen bu pijama takımları hem çok rahat hem sevimli. %100 pamuklu Koton Kadın 101 Dalmaçyalı Lisanslı Pijama Takımı'nın alt parçası, irili ufaklı puantiye baskıları ile hareketli bir görünüm kazanır. Pijama üstünde ise Dalmaçyalı köpek figürleri ve esprili bir slogan yer alır. Ev şıklığını ve konforu bir arada sunan bu pijama takımına bayılacağınıza eminiz!

9. Sabahlığı, uyku bandı, şortu, askılısı, hepsi bir arada!

Evde geçirdiğiniz her an sizi özel hissettirecek bir ürünle karşınızdayız. Şortundan uyku bandına, sabahlığından tokasına kadar her bir parçası uyum içinde olan bu takıma bayılacaksınız. Yumuşacık dokusuyla sizi uykuya hazırlayacak Pembishomewear Unman 8'li Saten Gecelik Takımı'nın içerisinde uzun pijama altı, dantelli üst, dantelli mini şort, dantelli bralet, lastik toka, göz bandı, sabahlık ve kese var. Bordo, siyah ve beyaz renk seçenekleri bulunan bu gecelik takımı, ipek-saten karışımı kumaşıyla yumuşacık. Evde de hem çok şık görünmek hem kendinizi çok rahat hissetmek istiyorsanız bu takımı bir an önce denemelisiniz!

10. Bu bol kesim eşofman altına bayılacaksınız!

Son zamanlarda eşofman altı olarak da kullanılan bol paça ve incecik kumaşlı penye altlar da çok popüler. Tam da bu sebeple geceden gündüze her an size hareket özgürlüğü vadeden harika bir ürünle karşınızdayız. TRENDYOLMİLLA Indigo Örme İnce Eşofman Altı, geniş paça kesimiyle sanki üzerinizde yokmuş gibi bir his verir. İndigo mavinin yanında gri ve siyah renk seçenekleri de bulunan bu eşofman altını oversize tişört modelleriyle kombinleyebilirsiniz. Bu sayede evde geçirdiğiniz her an şıklığın ve konforun keyfine varabilirsiniz.