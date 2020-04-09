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Evinizden Mars'a seyahat mümkün

DÜNYA HABERLERİ  | 09.04.2020 14:39 | Son Güncelleme

Sanal gerçeklik teknolojisi sayesinde Mars'a yolculuk için 500 bin dolarlık bilet almanıza gerek kalmadı. Evinizin konforunda Mars'a sanal bir seyahat mümkün.

Evinizden Mars'a seyahat mümkün

Koronavirüs salgını devam ederken hayatın tamamen durmaması, insanların motive olması için Türkiye de dahil dünyanın birçok yerinde canlı yayınlar yapılıyor.

Ve şimdi evde izlemek için muhteşem bir seçeneğiniz daha var.

Dünyaya ortalama 80 milyon kilometre uzaklıktaki kızıl gezegen Mars.

Mars'a yerleşmenin hayalini kuran SpaceX CEO'su Elon Musk, daha önce kızıl gezegen Mars'a gidiş-dönüş biletinin 500 bin doların altında olabileceğini açıklamış, bu rakamın zamanla 100 bin dolar altına inebileceğini söylemişti.

Fakat NASA'nın Mars'ı görmek isteyenlere daha cazip bir teklifi var. Üstelik ücretsiz...

NASA, Mars yüzeyinde Curiosity keşif aracıyla seyahat sağlayan simülatör sundu. Experience Curiosity ile keşif aracının gözünden Mars'a bakmak mümkün.

Mars'a ayak basmak nasıl bir deneyim olurdu merak edenler aşağıdaki linkle Mars'a doğru yolculuğa başlayabilirsiniz.

accessmars.withgoogle.com

Simulatör ile Mars üzerinde dolaşabiliyor ve gezegeninin şimdiye kadar bilinmedik yerlerini keşfedebiliyorsunuz.

Bu sanal turlar tamamen ücretsiz. Mars'a sanal tura başlamadan önce küçük bir not: Bilgisayar ya da tabletten erişim sağlarsanız çözünürlük daha net olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Mars seyahat koronavirüs

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