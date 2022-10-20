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Evinizi modern ve havalı hâle getirecek son zamanların en trend ev eşyaları

18.10.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evinizin atmosferini değiştirmek için çok büyük bütçelere ve zahmete girmenize gerek yok. Kendi zevkinize ve evinizin stiline uyum sağlayacak küçük değişiklikler, evinizin çok daha modern ve havalı olmasını sağlayabilir. Siz de evinize son dönemlerin trend ürünlerini katmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Gelin, birbirinden şık ve modern ürün seçeneklerini beraber inceleyelim.

Evinizi modern ve havalı hâle getirecek son zamanların en trend ev eşyaları

Evinizde farklılık yaratıp konforu arttırmak birkaç ürün sayesinde mümkün. Hava nemlendiriciden boy aynasına, oda kokusundan koltuk şalına, avizeden sehpa setine kadar birbirinden güzel ve kaliteli pek çok ürünü bir araya getirdik. Siz de bu ürünlere göz atarak fikir sahibi olabilir ve istediğiniz farkı evinizde keyifle yaratabilirsiniz. İşte detaylar!

1. Buhar yoğunluğu kontrolü: Sinbo SAH-6107 Hava Nemlendirici

Evinizi modern ve havalı hâle getirecek son zamanların en trend ev eşyaları

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Sinbo SAH-6107 Hava Nemlendirici'nin ultrasonik nemlendirme teknolojisiyle evinizdeki havanın nem oranını dengelemek mümkün. Ayrıca evinizdeki havayı da temizleyen ürünün buhar yoğunluğunu da kontrol edebilirsiniz. Beş litrelik çıkarılabilir su haznesi bulunan cihazın içindeki su bittiğinde ürün, otomatik kapanma özelliği sayesinde hemen kapanır. Gürültüsüz çalışan hava nemlendiriciyi bu sayede uyurken bile rahatlıkla kullanabilirsiniz.

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2. Şık ve modern bir görünüm için: Effe Yapı Dekor Siyah Metal Çerçeveli 180x70 Ayaklı Boy Aynası

Evinizi modern ve havalı hâle getirecek son zamanların en trend ev eşyaları

Effe Yapı Dekor Siyah Metal Çerçeveli 180x70 Ayaklı Boy Aynası ile salon, oturma odası, yatak odası veya holde şık ve modern bir görünüm katabilirsiniz. Korozyona dirençli olan aynayı ister ürünün ayaklarını açarak ister duvara dayayarak kullanabilirsiniz. Bulunduğu ortama derinlik hissi veren aynayı, kaliteli malzemelerden üretildiği için uzun süre boyunca kullanabilirsiniz. 180x70 santimetre ölçülerindeki boy aynasını evinizden ayırmak istemeyeceksiniz!

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3. Tamamen yerli üretim: Mars Spor Tavan Plofonyer Gold Detaylı Avize

Evinizi modern ve havalı hâle getirecek son zamanların en trend ev eşyaları

%100 yerli üretim olan Mars Spor Tavan Plofonyer Gold Detaylı Avize, metal tasarımıyla modern stilin ön planda olduğu evlere kolaylıkla uyum sağlar. Ampulsüz olarak gönderilen ürün, isteğe bağlı rustik veya LED ampullerle kullanılabilir. Yatak odasından salona ve oturma odasına kadar evinizin birçok yerinde kullanabileceğiniz avizenin üç adet başlığı mevcut. Bu sayede ürün, bulunduğu ortamı iyi bir şekilde aydınlatır.

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4. Orijinal mermer alt tablasıyla: Hazella Home Gold İkili Kelebek Mermer Ayaklı Obje

Evinizi modern ve havalı hâle getirecek son zamanların en trend ev eşyaları

Evinize havalı bir görünüm katacak Hazella Home Gold İkili Kelebek Mermer Ayaklı Obje'nin alt tablaları gerçek mermerden üretilmiş. Mermer tablanın altında objelerin bulunduğu yüzeylere zarar vermemesi için kauçuk taban kullanılmış. Mermer ve metal uyumunu birleştiren dekoratif setin kelebek kanatları paslanmaz lak kaplamayla satışa sunulur. Ürün; masa, kahve sehpaları, konsol veya kitaplıklarda sergilenerek bulunduğu yeri şık bir hâle getirir.

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5. El yapımı parçaları sevenlere: Ucanlight Mega Home İkili Halka Vazo Bohem

Evinizi modern ve havalı hâle getirecek son zamanların en trend ev eşyaları

Tamamen el yapımı olan Ucanlight Mega Home İkili Halka Vazo Bohem, taş tozundan özenle üretilmiş. Saksı olarak kullanılabildiği gibi içine bitki veya çiçek yerleştirilmeden dekoratif obje olarak da kullanılabilir. Sade ve zarif görüntüsünün yanı sıra oldukça ekonomik olan ürüne masa üzerinde, sehpalarda, cam önünde veya TV ünitesi dekorasyonunda yer verebilirsiniz.

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6. Ortama enerji verir: Çeyiz Diyarı Aysu Lüx Jakarlı İkili Kırlent Kılıfı Kiremit

Evinizi modern ve havalı hâle getirecek son zamanların en trend ev eşyaları

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Modern dekorasyon stilinde oturma grupları sıklıkla açık renklerde tercih edilir. Siz de modern tarzı evinize yansıtmaktan hoşlanıyorsanız açık renkli koltuk ve kanepelerin üzerinde canlı renklerde, ortamı ısıtıp enerji verecek kırlentlere yer verebilirsiniz. Bunun için Çeyiz Diyarı Aysu Lüx Jakarlı İkili Kırlent Kılıfı Kiremit modelini tercih edebilirsiniz. Fermuarlı oluşuyla kullanım kolaylığı sağlayan yastık kılıflarıyla evinizde sıcacık bir atmosfer oluşturmanız mümkün.

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7. Tasarım ve işlevselliği bir araya getiren: Goldfalez Zigon Sehpa ve Orta Sehpa Set

Evinizi modern ve havalı hâle getirecek son zamanların en trend ev eşyaları

En çok satan sehpa setlerinden Goldfalez Zigon Sehpa ve Orta Sehpa Set, bir adet orta sehpa üç adet koltuk yanı zigon sehpadan oluşur. Kolaylıkla monte edilen set, TSE'ye uygun suntalam malzemeden üretimiş. Sehpa kenarları ise özel üretim gold renkli PVC bantla kaplanmış. Modern ev dekorasyonuyla uyumlu sehpaların evinizde şık bir görünüm oluşturacağına eminiz.

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8. Farklı kombinasyonlar deneyin: Ion Wooden Factory Üçlü Gümüş Geometrik Set Dekoratif Tablo

Evinizi modern ve havalı hâle getirecek son zamanların en trend ev eşyaları

Evinizin duvarlarında geometrik tasarımlar görmekten hoşlanıyorsanız Ion Wooden Factory Üçlü Gümüş Geometrik Set Dekoratif Tablo'ya bayılacaksınız. %100 MDF'den üretilmiş gümüş renkli ürünle dilediğiniz kombinasyonu oluşturabilir, isteğinize göre duvarınızda farklı bir görünümler elde edebilirsiniz. Çift taraflı bant ile gönderilen ürünü, duvarlara delik açmak zorunda kalmadan dilediğiniz yerde konumlandırabilirsiniz.

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9. Tamamen pamuktan üretilmiş: Karaca Home Hardal Jammy Koltuk Şalı

Evinizi modern ve havalı hâle getirecek son zamanların en trend ev eşyaları

Salonunuzda veya oturma odanızda büyük bütçe gerektirmeyecek ancak ortamın havasını değiştirecek değişiklikler yapmayı planlıyorsanız Karaca Home Hardal Jammy Koltuk Şalı, aradığınız ürün olabilir. Tamamen pamuktan üretilmiş şalı, dekoratif olarak kullanmanın yanı sıra televizyon izlerken veya kitap okurken üzerinize örtebilirsiniz. Özellikle açık renkli koltuk takımlarıyla oldukça uyum sağlayan ürünü, rengârenk kırlentler ile dekore ederek havalı bir görünüm oluşturabilirsiniz.

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10. Eviniz mis gibi kokacak: English Home Pure Kokulu Çubuk

Evinizi modern ve havalı hâle getirecek son zamanların en trend ev eşyaları

English Home Pure Kokulu Çubuk sayesinde misafirleriniz evinizin kokusuna bayılacak! Dekoratif olarak oldukça şık görünen ürün, güzel kokusuyla ortama hoş bir etkide bulunur. Kokuyu kullanmak için kapağını açıp çubukları şişenin içine yerleştirmeniz yeterli. Çubuklar, 48 saat içinde kokuyu emerek bulunduğu ortama yaymaya başlar. Kolay kullanıma sahip oda kokusuyla evinizin atmosferini değiştirebilir ve evinizin mis gibi kokmasını sağlayabilirsiniz.

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