Evinizin balkonunu mini bir bahçeye çevirebilirsiniz! İşte tariflerinizde kullanabileceğiniz ve saksıda yetiştirebileceğiniz yeşillikler...

Tohumdan bitki yetiştirmek tıpkı bir çocuğu büyütmek gibi sizi heyecanlandırabilir. Uygun koşulları sağladıktan sonra tohumun topraktan çıkışını görmek, daha sonra tohumun büyüdüğünü görmek ve en sonunda sofralarınıza lezzet katan yemeklerle buluşturmak... Sizler de kendinize hem bir hobi hem yemeklerinize lezzet katacak bir uğraş arıyorsanız saksıda yeşillik yetiştirmeyi düşünebilirsiniz. Maydanoz, nane ve yeşil soğan; salatalardan yemeklere pek çok tarifte kullanabileceğiniz birkaç yeşillikten bazıları. İşte, evinizin balkonunda saksıda yeşillik yetiştirmek için yapmanız gerekenleri sizler için derledik.

ÖNCELİKLE YETİŞTİRECEĞİNİZ BİTKİYE KARAR VERİN

İnsanların balkonda sebze yetiştirmeyi düşünürken akıllarına gelen ilk soru "Bu sebzeyi burada nasıl yetiştirebilirim?" olur. Bahanelere sığınmadan bir tarla ya da bahçedeki miktar kadar olmasa da yemeklerinizde ve salatalarınızda kullanabileceğiniz yeşilliklerden yetiştirebilirsiniz. Nane, fesleğen, marul, roka, maydanoz ve dereotu evde rahatlıkla yetiştirebileceğiniz yeşillikler arasında.

3 FARKLI ŞEKİLDE YEŞİLLİK EKEBİLİRSİNİZ

Yeşillik yetiştirmek için 3 farklı yöntem kullanabilirsiniz. Eğer sabırlıysanız tohumdan ekim yapıp yeşilliğinizin büyümesini bekleyebilirsiniz. İkinci yöntem için fide olarak satın aldığınız sebzeyi toprağa ekebilirsiniz. Son yöntem ise çelik dediğimiz bitkinin dalının koparılarak suda bekletilmesi ve kök verdikten sonra ekiminin yapılması.

SAKSI SEÇİMİ, TOPRAK VE DİĞER KOŞULLAR

Yeşillik dikeceğiniz saksının en az 10-20 cm derinlikte ve 10-15 cm eninde olması bitkinizin rahat büyümesi için tavsiye edilir. Yetiştireceğiniz yeşilliğin hangi toprakta daha iyi verim vereceğini bitki uzmanlarına danışarak ya da araştırarak öğrenmelisiniz. Kimi yeşillikler güneşi severken kimi sevmeyebilir. Gerekli sıcaklık koşulları da bitkilere göre değişebileceğinden bunu da göz önünde bulundurmalısınız. Tohumdan sebze ekenlerin çimlenme dönemine kadar toprağı nemli tutarak düzenli sulama yapması bitki gelişimi açısından gerekli olabilir. Ayrıca tohumları çok derine ekmemeli ve ekim işleminden önce toprağı karıştırarak havalandırmalısınız.

