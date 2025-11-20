KADIN

Uzmanlardan kış için evinizi ısıtmanın etkili yöntemleri: Düşük maliyetle sıcak kalın

Kış geldi, evler soğuyor. Ancak radyatörleriniz odaları beklediğiniz gibi ısıtmıyor olabilir. Uzmanlar, peteklerin tam performansla çalışmasını sağlamak ve odaları daha hızlı ısıtmak için basit ve düşük maliyetli yöntemleri açıkladı. İşte detaylar…

Sedef Karatay

Kış mevsiminde, çoğumuz evimizi sıcak ve konforlu tutmanın yollarını arıyoruz. Ancak bazen evinizi ısıtmaya çalıştığınızda, odaların beklediğiniz kadar hızlı ısınmadığını fark edebilirsiniz. Uzmanlar, radyatörlerinizi maksimum verimle çalıştırmanın basit yöntemlerini açıkladı. (Denemeden önce uzmana danışın)

RADYATÖRLERİNİZİN TAM PERFORMANS VERMESİNİ SAĞLAYIN

Evdeki radyatör problemlerinin çoğu, genellikle kolayca çözülebilecek basit bir sebepten kaynaklanıyor. Uzmanlar, eğer bir oda sürekli diğerlerinden soğuk kalıyorsa, radyatörleri “dengelemeyi” öneriyor. Bu yöntem sayesinde odalar eşit şekilde ısınabiliyor.

Radyatör dengeleme işlemi biraz sabır gerektiriyor ancak uzun vadede enerji tasarrufu ve daha sıcak bir ev sağlıyor. İşlem için özel bir alet gerekmez ve maliyeti de düşük.

RADYATÖR DENGELEME NASIL YAPILIR?

  • Isıtmayı kapatın
  • Radyatörlerin havasını alın
  • Radyatör vanalarını kontrol edin
  • Radyatörlerin basit bir haritasını çıkarın
  • Isıtmayı açın ve sıcaklık notları alın
  • Isıtmayı kapatın ve radyatörlerin soğumasını bekleyin
  • Isıtmayı tekrar açın
  • İlk radyatörün vanasını ayarlayın
  • Radyatörün sıcaklığını ölçün
  • Boruların sıcaklığını kontrol edin
  • Tüm radyatörler için işlemi tekrarlayın

Bu işlemleri yılda bir veya gerektiğinde düzenli olarak yapmak, radyatörlerin verimli çalışmasını sağlar.

UZMANLAR UYARIYOR: PROFESYONEL YARDIM GEREKEBİLİR

DIY yöntemleri sorunu çözmezse, daha ciddi bir problem olabilir. Yetkililer, şu konularda profesyonel yardım alınmasını öneriyor:

  • Radyör dengeleme sonrası bile eşit ısınma olmuyorsa
  • Borularda korozyon belirtileri varsa
  • Kaçaklar varsa

Uzmanlar, "Şüpheli durumunda mutlaka profesyonel bir tesisatçı çağırın. Kendi başınıza ciddi müdahalelerde bulunmayın" uyarısında bulundu.

