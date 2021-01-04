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Evlat nöbetindeki ailelerden HDP’li vekillere çağrı: "Çocuklarımızı PKK’dan istesinler, PKK’yı kınasınlar"

04.01.2021 15:47 | Son Güncelleme:
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Evlat nöbetindeki ailelerden HDP’li vekillere çağrı: "Çocuklarımızı PKK’dan istesinler, PKK’yı kınasınlar"

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti eylemi 490’ıncı gününe girdi.Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 3 günlük kısıtlamanın ardından HDP önündeki çadırda devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti eylemi 490’ıncı gününe girdi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 3 günlük kısıtlamanın ardından HDP önündeki çadırda devam ediyor. Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbeti tutan Süleyman Aydın 490 gündür HDP önünde eylemlerini sürdürdüklerini söyledi.

"HDP Kandil’in merkezi olduğu için biz buradayız"
HDP’lilerin oğlunu 15 yaşındayken kandırdığını ve sonra dağa gönderdiğini belirten Aydın, "Bu HDP’de hiç vicdan yoktur. HDP 14-15 yaşındaki çocukları kandırıp dağa gönderiyor, biz burada olduğumuz için artık gönderemiyorlar. HDP’li vekiller yanımızdan geçiyorlar yüzlerini kapatıyorlar ve artık utanıyorlar bizden, çünkü suçludurlar. Tek bir HDP’li milletvekili gelsin burada kaldığımız çadırdan çocuğumu PKK’dan istesin ve PKK’yı kınasın ben eylemi anında bırakacağım. Bazı HDP yandaşları da diyor ki ’Aileler neden orada oturuyorlar’ insanlar bir şeyini kaybettiğinde orada ararlar biz de çocuklarımızı HDP dağa gönderdiği için ve Kandil’in merkezi burası olduğu için biz buradayız" dedi.
Oğluna teslim olması ve kaçması yönünde de çağrıda bulunan baba Aydın, "Oğlum beni duyuyorsa gelip güvenlik güçlerine teslim olmasını istiyorum. Oğlum PKK’nın hayrı hiç kimseye yoktur. Yöneticiler gidip sıcacık yataklarında yatıyorlar sizleri de orada ölüme mahkum etmişler. Kaç gel teslim ol" diye konuştu.

Evlat nöbetindeki ailelerden HDP’li vekillere çağrı:

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