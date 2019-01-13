İSTANBUL (AA) - İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, Türkiye'de "Güçlü bir aile yapımız var." diye övünüldüğünü ancak Batı'nın bireyselci felsefesinin diziler ve filmler yoluyla halkı olumsuz etkilemeye başladığını belirterek, "Evlenme yaşı yukarı çekiliyor, boşanmalar artıyor. Ailenin bizde de kaygı verici noktalara gelmeye başladığını bilmeli, hem aileye hem de çocuklarımıza sahip çıkmalıyız." dedi.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, Beykoz Kavacık Yıldırım Bayezit Camisi'nde gençlerle sabah namazında buluştu.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, millet olmanın temel esasları olduğunu ve bunların başında dinin geldiğini anlattı.

Din duygusunun insanları kenetleyen, gönülleri birbirine bağlayan çok önemli bir değer olduğunu aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"İkincisi dün (geçmiş) ve dil bilgisidir. Dün deyince tarihi kastediyoruz. Bir ortak tarih bilgisi, geçmişimiz ve dilimizin bilgisi bizi millet yapan, birbirimize kenetleyen önemli değerlerimizden birisidir. Bir diğeri yarın kaygısıdır. Gelecekle ilgili endişelerimiz, düşüncelerimizdir. O da elbette neslimiz, gençlerimiz, evlatlarımız, yavrularımızdır. Bir diğeri ise bayrak ve vatan sevgisidir. Din duygusu, dün ve dil bilgisi, yarın kaygısı, bayrak ve vatan sevgisi milleti, millet yapan değerlerdendir. Geleceğimiz adına yarın endişesi hepimizin derdi ve hedefi olmalıdır."