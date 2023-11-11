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Evlenmek için neyi var neyi yok sattı! Lavaboya kalkan kadın bir daha gelmeyince acı gerçekle yüzleşti

11.11.2023 21:58 | Son Güncelleme:
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Kütahya'da yaşayan ve evlenmek isteyen 35 yaşındaki bir kişi, bir aracı vesilesiyle Şanlıurfa'ya gitti. Orada Ayşe isimli bir kadınla tanışıp anlaşan talihsiz adam evleneceğini sanarak aracıya 20 bin lira, evleneceği şahsın babası olarak tanıtılan kişiyi de 100 bin lira para verdi. Kadını Kütahya'ya getiren adam orada 36 bin lira daha verdikten sonra kadın lavaboya gitti ve bir daha geri dönmedi. Talihsiz adamın hayalleri suya düşerken bir kişi de gözaltına alındı.

Kütahya’nın Emet ilçesi Çerte köyünde bir kişi evlenme vaadiyle dolandırıldığı iddia ederek polise başvurdu.

120 BİN LİRA PARA VERDİ

İddiaya göre, Emet ilçesi Çerte köyünde ikamet eden H.C (35) isimli şahıs, evlilik için aracı olan H.Ö. isimli şahıs ile buluşmak için Şanlıurfa’ya gitti. Kendini Ayşe olarak tanıtan bir kadınla buluşan ve evlenmeye karar H.C., kadının yanında bulunan ve babası olduğunu söyleyen Abdullah isimli şahsa başlık parası olarak 100 bin TL, H.Ö. ismindeki aracı şahsa ise 20 bin TL verdi.

36 BİN LİRA DAHA VERDİ

10 Kasım’da Abdullah A. ve Ayşe A. ile birlikte Emet ilçesi Çerte köyüne gelen H.C., burada evleneceği Ayşe isimli kadına 2 adet bilezik, 2 adet küpe, bir adet alyans taktı, daha sonra aynı gün Kütahya merkezde bulunan bir kuyumcuda 3 adet Cumhuriyet altını bozdurarak 36 bin TL’yi Ayşe A. isimli şahsa verdi. O anda lavaboya gitmek için ayrılan Ayşe isimli kadının bir daha geri gelmeyince dolandırıldığını anlayan H.C. polise başvurdu.

HEMEN POLİSE KOŞTU

Şahsın ifadesi doğrultusunda çalışma başlatan polis ekipleri olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya evlilik dolandırıcı
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