Evlere asla sivrisinek girmeyecek! Bu kokudan nefret ediyorlar... Sinek kovucu basit ve etkili yöntem

Yaz aylarının gelmesinin ardından sivrisinek şikayetleri artışa geçti. İçeriğinde kimyasal maddeler bulunan sinek kovucu spreyler yerine doğal yöntemlere de başvurabilirsiniz. Ortamdaki sivrisineklerden ve ısırıklarından kurtulmak istiyorsanız bu doğal sinek kovucu yöntemi denemenizde fayda var.

EVLERE ASLA SİVRİSİNEK GELMEYECEK!

Artık evinize sivrisinek girmesini istemiyorsanız bu basit yöntemi denemenizde fayda var. Bunun için gerekli malzemeler 2 su bardağı su ve 2 dolu yemek kaşığı kadar kekik. İlk olarak suyu ocağa alarak kaynatın daha sonra altını kapatın ve kekikleri ekleyin. Bir süre demlenmesini bekleyin. Demlendikten sonra güzelce süzün.

Hazır olan kekik suyunu eğer varsa bir sprey şişeye alın. Bu, kullanım açısından size kolalık sağlayacaktır.

Hazır olan demlenmiş kekik suyunu cam önlerine, çiçek ve bitkilerin etrafına ve evin köşe bölgeleri gibi bölgelere sıkın. Evinizde özellikle sineklerin çok fazla geldiği bir alan varsa o bölgeye de sprey uygulamanız sinekleri hızla kovmak açısından fayda sağlayacaktır.

Bu yöntem balkon, bahçe, piknik gibi açık hava ortamlar için de uygundur.







