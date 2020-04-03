Evlerinin alt katında yangın çıktı, karantinada tutulan çift polis eşliğinde olay yerine getirildi

Yangın, gece saatlerinde Adapazarı ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Altınova Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı evin birinci katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Yangın esnasında dumandan etkilenen Talha A. isimli bir vatandaş, itfaiye ekiplerince evden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Çıkan yangın itfaiye erlerince kontrol altına alınarak söndürülürken, dumandan etkilenen vatandaş ise Yenikent Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, birinci katta çıkan yangının üst kata da zarar verip vermediğini öğrenmek için ev sahiplerine ulaşıldı. Ekiplerce ikinci katın sahiplerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altında tutuldukları öğrenildi. Farklı bir yerde karantina altında tutulan Cemal Ö. ile eşi polis eşliğinde olay yerine getirildi. Vatandaşlar tarafından açılan evi kontrol eden ekipler daha sonrasında olay yerinden ayrıldı. Yangında birinci kat tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

