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  4. Evlerinin bahçesinde peçeteye sarılmış el bombası buldular! Polisler alarma geçti

Evlerinin bahçesinde peçeteye sarılmış el bombası buldular! Polisler alarma geçti

08.01.2023 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Kozan ilçesinde evlerinin bahçesinde peçeteye sarılmış bir el bombası bulan öğrenciler polisi alarma geçirdi. İhbar üzerine olay yerine bomba imha uzmanlarıyla birlikte çok sayıda ekip sevk edildi.

Evlerinin bahçesinde peçeteye sarılmış el bombası buldular! Polisler alarma geçti

Olay, Kozan'ın Tufanpaşa Mahallesi Tanrıverdi Sokak üzerinde bulunan tek katlı evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğrenciler yaşadıkları evin bahçesinde peçete içerisine sarılmış bir cisim fark etti.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Cismi bombaya benzeten öğrenciler hemen polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

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BOMBA İMHA EKİPLERİ İNCELEME YAPTI

Bomba imha ekipleri yaptıkları incelemelerde bombanın içerisinin boşaltılmış olduğunu belirlerken, el bombası incelemek üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Kozan Cumhuriyet savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Öte yandan ev sahibinin bir süre önce evi 2 öğrenciye kiraladığı, öğrencilerin 31 Aralık'tan bu yana eve yeni geldiği öğrenildi. (İHA)

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Adana el bombası

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