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  4. Evlerinin terasına çıktı, kendini başka evin terasında buldu! Bakın niye çıkmış

Evlerinin terasına çıktı, kendini başka evin terasında buldu! Bakın niye çıkmış

15.01.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde deliği kapatmak için 5 katlı binanın çatısına çıkan bir vatandaş, dengesini kaybederek başka bir binanın terasına düştü. Düştüğü yerde mahsur kalan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı. Düşen kişinin öz dayısı olduğunu söyleyen Yalçın Durcan, “Burada oturuyor. Eve güvercin giriyordu. O deliği bulmak için çatıya çıkmış, yan binanın çatısına düşmüş. Ciddi bir şey yok diye düşünüyoruz. Şimdi hastaneye gideceğiz” dedi.

Evlerinin terasına çıktı, kendini başka evin terasında buldu! Bakın niye çıkmış

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi Tatlıkuyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşadığı binaya sürekli güvercin girmesinin önüne geçmek isteyen Mahir D. isimli vatandaş, güvercinlerin girdiği deliği kapatmak için 5 katlı binanın çatısına çıktı. Burada çalıştığı sırada dengesini kaybeden şahıs, yaşadığı binanın yanında bulunan 3 katlı binanın terasına düştü.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Mahir D.’nin yaralandığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, terasta mahsur kalan şahsı kurtarabilmek için çalışma başlattı. Merdivenli araç ile mahsur kaldığı yerden kurtarılan Mahir D., daha sonra ise sağlık ekiplerine teslim edildi. Kol ve ayağında kırıklar olduğu tespit edilen yaralı, ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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YAN BİNANIN ÇATISINA DÜŞTÜ

Düşen kişinin öz dayısı olduğunu söyleyen Yalçın Durcan, “Burada oturuyor. Eve güvercin giriyordu. O deliği bulmak için çatıya çıkmış, yan binanın çatısına düşmüş. Ciddi bir şey yok diye düşünüyoruz. Şimdi hastaneye gideceğiz” dedi.

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(İHA)

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Kocaeli
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