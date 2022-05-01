Evlerinizde mutlaka bulunması gereken en iyi masaj yağı çeşitleri

"Masaj yağı nedir?" ve "Vücut masaj yağı ne işe yarar?" diye soracak olursanız hem bedeninizi hem ruhunuzu yatıştırmak için kullanılan esanslar olarak cevap verebiliriz. Masaj yağı yapımı farklılık gösterse de hepsinin amacı aynı: rahatlatmak! "Masaj yağı nasıl yapılır?" sorusunun ise birden fazla cevabı olabilir. Önemli olan cildiniz ve vücudunuz için en doğal olanını bulmak! Her evde mutlaka en az birinin bulunması gereken en iyi masaj yağı markası önerilerini merak ediyorsanız sizi böyle alalım!

1. Başlı başına mucizevi bir yağ

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Oilwise Masaj Yağı, masaj yağı tavsiye listesinin başını çekiyor! Mucizevi karışım; kekik üzümü, sarı kantaron, portakal, sedir ağacı ve biberiye gibi birçok farklı esanslı yağı bir arada barındırır. Her biri soğuk sıkım yöntemiyle elde edilen yağlar, cildinize ferahlık verir. Oilwise masaj yağının içinde aktif E vitamini de bulunur. E vitamini cilt bariyerini güçlendirirken sağlıklı şekilde parlamasına yardımcı olur. Hiçbir katkı maddesi içermeyen yağ, vegan kullanım için de tercih edilebilir. Masaj yağı sayesinde rahatlayarak modunuzu yükseltebilir, konforlu uykunun tadına varabilir, eklem ve kas gerginliğinizi azaltabilirsiniz.

2. Kokusuna âşık olacaksınız

"Kokusu ve faydalarıyla mest eden en güzel masaj yağı hangisi?" sorusunun cevabı burada: sandal ağacı yağı! Karden Sandal Ağacı Yağı hem cilt hem vücut için oldukça faydalı. Sandal ağacı köklerinden elde edilen yağ, meyvemsi ve tatlı bir kokuya sahip. Cildinize doğal içerikli ürünlerle bakım yapmak için sandal ağacı yağını tercih edebilirsiniz. Güneş lekeleri, sivilce ve siyah noktalar, kızarıklar için destekleyici ürün olarak kullanabilirsiniz. Kuru ciltleri nemlendirir, daha parlak görünüme kavuşmasına yardımcı olur. Antiseptik özelliği sayesinde stresi azaltır. Vücudunuza masaj yaparak gerginliğinizin azalmasını sağlayabilir, yatıştırıcı özelliği ile daha sakin hissedebilirsiniz.

3. Bebekler gibi uyuyun

Kokulu masaj yağı seviyorsanız Arifoğlu Lavanta Yağı tam size göre! Lavanta yağının sakinleştirici etkisi sayesinde uykunuzu düzene sokabilir, stresinizi azaltabilir ve evinizin havasını çok daha ferah hâle getirebilirsiniz. İnsanın içine huzur veren eşsiz kokusu sayesinde gergin kaslarınızın gevşemesine yardımcı olur. Gece boyu daha rahat nefes almanızı sağlar. Masaj yapılan bölgede kan dolaşımını hızlandırır. Bu sayede ağrıları azaltır. Lavanta yağını cilt bakımda da tercih edebilirsiniz. Cilt tonunu eşitleyerek daha kusursuz görünüm kazanmanıza yardımcı olurken antiseptik özelliği ile lekelerin giderilmesini sağlar.

4. Baş ağrılarına veda edin

"En iyi masaj yağı hangisi?" diye soracak olursanız nane yağı ilk cevaplardan biri olur. Botalife markasının saf nane masaj yağı faydaları saymakla bitmez. Suyunuzun içine birkaç damla nane yağı damlatarak tüketirseniz kronik yorgunluğunuz ve odaklanma problemleriniz azalır. Eklem ağrıları için birkaç damla nane yağı ile yapılan masaj, buz terapisi işlevi görür ve rahatlatarak ağrıyı azaltır. Alnınıza ve şakaklarınıza dairesel hareketlerle nane yağı ile yapacağınız masaj, baş ağrınızı azaltır ve sakinleşmenize yardımcı olur. Ferah kokusu ve nefes açıcı özelliği ile soluk alıp verişinizi de düzenler.

5. Bir parça huzur

Masaj yağı önerisi veriliyorsa melisa yağı olmadan olmaz! Modern Aktar Saf Melisa Yağı su buharı distilasyonu ile doğal yöntemlerle elde edilen bir yağ. Koruyucu ve katkı maddesi içermediğinden güvenle tercih edebilirsiniz. Melisa yağını direkt olarak cildinize ya da vücudunuza uygulamak yerine su ile seyrelterek kullanmanız tavsiye edilir. Vücut losyonunuzun içine birkaç damla karıştırarak ya da daha ferah banyo keyfi için su buharının içine damlatarak kullanabilirsiniz. Melisa yağı ile masaj yapmak mis kokusuyla ruhen dinginlik sağlarken ferahlatıcı etkisiyle fiziki olarak rahatlamanıza, gevşemenize ve çok daha sakin hissetmenize yardımcı olur.

6. Her derde deva

Oilwise Soğuk Sıkım Tatlı Badem Yağı & Göz Çevresi Serumu sayesinde cildinizin her köşesine hak ettiği değeri verebilir, bakımınızı yaparken diğer yandan rahatlayabilirsiniz. Kuruyan ve pul pul dökülen cildiniz varsa elinize birkaç damla dökerek duştan sonra vücudunuzu nemlendirebilirsiniz. Yüze uygularken pamuk ile uygulama yapabilir, göz çevresi için serum olarak da kullanabilirsiniz. Tatlı badem yağı içerdiği E vitamini sayesinde cilt bariyerini güçlendirir ve onarır. Cilt tonunu eşitler, ışıl ışıl görünüm kazanmanıza yardımcı olur. Badem yağını saç bakımı için de kullanabilirsiniz.

7. Kendisi kadar yağı da faydalı

Tarihi Sultan Ahmet Baharatçısı Biberiye Yağı tıpkı diğer yağlar gibi oldukça faydalı. Aromaterapide sıkça tercih edilen biberiye yağı uçucu ve yakıcı özelliklere sahip. Bu sebeple yüzünüze uygulama yaparken mutlaka başka bir yağ ile karıştırmalısınız. Bir damla biberiye yağı ile 4 damla kadar badem ya da jojoba yağını karıştırabilirsiniz. Biberiye yağı, keskin kokusu sayesinde zihin açıcı özelliğe sahip. Hafıza güçlendirici etkisiyle özellikle önemli konular hakkında çalışırken buhurdanlığa birkaç damla damlatabilirsiniz. Vücudunuzda selülit problemi varsa masaj yaparak uyguladığınızda selülit görünümü azalır. Aynı zamanda lekelerin de önüne geçer.

8. Evinizi masaj salonuna çevirin

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Arifoğlu Jojoba Yağı, masaj terapistlerinin de sıklıkla tercih ettiği profesyonel masaj yağı sıralamasında ilk üçe girer! Jojoba yağı, kozmetik ürünlerde de kullanılır. Antialerjen ve iltihap giderici özellikleri ile dikkat çeken jojoba yağı, cilt problemlerinin giderilmesine de yardımcı olur. Birkaç damla yağ alarak elinizde ısıtıp masaj yapmak istediğiniz bölgeye uygulayabilirsiniz. Hafif kokusu sayesinde rahatsızlık vermez. Romatizma ya da iltihap kaynaklı kas ve eklem ağrılarında takviye edici ürün olarak jojoba yağını kullanabilir, ağrılarınızın azalmasını ve kaslarının gevşemesini sağlayabilirsiniz. Hızlı kilo alıp verilen dönemlerden sonra ya da hamilelikte oluşan çatlakların azalmasını sağlar. Cildi nemlendirirken aynı zamanda besler.

9. Işıl ışıl bir cilt için

LAILANATURA %100 Saf Shea Yağı, çoğu kişinin adından haberdar olmadığı ama mucizevi etkileri olan bir yağ. Shea yağı vücut ve yüz masajı yağı olarak sıklıkla tercih edilir. Doğru miktarda kullanıldığında cildi besler, ışıl ışıl görünüm verir. Antioksidan özelliği sayesinde zararlı güneş ışınlarının ciltte oluşturduğu lekeli görünümün azalmasını sağlar. A ve E vitamini içerdiği için yaşlanma karşıtı etki gösterir. Vücudunuz için duştan sonra birkaç damla olacak şekilde kullanabilir, bu sayede kan dolaşımını hızlandırarak selülit oluşumunun önüne geçebilirsiniz.

10. Ağrılara doğal çözüm

Farmasi Çift Etkili At Kestanesi Jeli, evinizde mutlaka bulundurmak isteyeceğiniz bir ürün. Kremsi yapısı sayesinde kolayca uygulayabilirsiniz. Düzenli olarak geceleri yatmadan önce masaj yaptığınızda gerginliğinizin azalmasını, rahatlamanızı ve serinlemenizi sağlar. Ağrı kesici özelliği sayesinde bel, boyun, sırt gibi herhangi bir bölgeniz ağrıdığında uygulayabilirsiniz. Yorgun hissettiğinizde ayaklarınıza masaj yaparak sürebilirsiniz. Ferah kokusu sayesinde rahatsızlık vermez. Konforlu uyku çekmenize yardımcı olur. Hızlı emilen yapısı sayesinde yağlı his bırakmaz. Ancak uyguladıktan sonra elinizi göz ve çevresine değdirmemeye dikkat etmelisiniz.