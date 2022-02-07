Evlerinizin girişi de tertemiz olsun! İşte paspas temizleme taktikleri...

Paspaslar çok sık kirlenmeye elverişli olduğu için rutin bir şekilde temizlenmesi gerekir. Aksi takdirde paspasın kiri, hem oluşan görüntü hem de hijyen açısından sizi ve evinize gelen misafirlerinizi rahatsız edebilir. Sık sık ve doğru yöntemlerle temizlenen paspaslar ise ilk günkü gibi tertemiz görünür. İşte bütün tozu üzerinde toplayan paspasların nasıl temizleneceğine dair önemli ipuçları...
Paspasın üzerinde biriken toz ve kiri çalı süpürgesi yardımıyla süpürebilirsiniz.
Süpürme işleminden sonra çırparak paspası kalan tozlardan da arındırabilirsiniz.
Paspası süpürme işleminden sonra temizlik için kullandığınız bir kabın içine bir miktar su, limon suyu ve bulaşık deterjanı ekleyin.
Sert bir fırçayı hazırladığınız suya batırın ve paspasın üzerini fırçalamaya başlayın.
Paspası rutin olarak temizliyor olsanız bile paspasın içinde biriken kirler istenmeyen kokulara sebep olabilir.
Kokuları gidermek için paspasın üzerine bir paket karbonat dökün ve 15-20 dakika boyunca bekleyin.
Süre dolduktan sonra paspası üzerindeki karbonatı elektrik süpürgesi ile çekebilirsiniz.
Başka bir yöntem olarak da paspasın üzerine karbonattan sonra bir miktar maden suyu dökebilirsiniz.
Paspası ne kadar sık kullandığınıza ve paspasın ne ölçüde kirlendiğine bağlı olarak paspas temizliğini rutin haline getirmeye çalışın.
Rüzgarlı ve yağmurlu günlerde uçuşan toz ve toprak ya da ayakkabınıza bulaşan çamur sebebiyle paspasınız daha hızlı kirlenebilir.
Paspasınızın sık kirlendiği zamanlarda haftada bir temizlemeye özen gösterebilirsiniz.
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