Evlerinizin girişi de tertemiz olsun! İşte paspas temizleme taktikleri...

Paspaslar çok sık kirlenmeye elverişli olduğu için rutin bir şekilde temizlenmesi gerekir. Aksi takdirde paspasın kiri, hem oluşan görüntü hem de hijyen açısından sizi ve evinize gelen misafirlerinizi rahatsız edebilir. Sık sık ve doğru yöntemlerle temizlenen paspaslar ise ilk günkü gibi tertemiz görünür. İşte bütün tozu üzerinde toplayan paspasların nasıl temizleneceğine dair önemli ipuçları...

PASPASI SÜPÜRÜN

Paspasın üzerinde biriken toz ve kiri çalı süpürgesi yardımıyla süpürebilirsiniz.

Süpürme işleminden sonra çırparak paspası kalan tozlardan da arındırabilirsiniz.

Eğer paspasın üzerinde yoğun bir toz tabakası birikmiş ve derinlerine işlemişse çalı süpürgesi yerine elektrik süpürgesi kullanarak da derinlemesine temizlik yapabilirsiniz.

YÜZEY TEMİZLİĞİ YAPIN

Paspası süpürme işleminden sonra temizlik için kullandığınız bir kabın içine bir miktar su, limon suyu ve bulaşık deterjanı ekleyin.

Sert bir fırçayı hazırladığınız suya batırın ve paspasın üzerini fırçalamaya başlayın.

Fırçalama işlemi bittikten sonra duru su ile paspasın yüzeyini silebilirsiniz.

İSTENMEYEN KOKULARI GİDERİN

Paspası rutin olarak temizliyor olsanız bile paspasın içinde biriken kirler istenmeyen kokulara sebep olabilir.

Kokuları gidermek için paspasın üzerine bir paket karbonat dökün ve 15-20 dakika boyunca bekleyin.

Süre dolduktan sonra paspası üzerindeki karbonatı elektrik süpürgesi ile çekebilirsiniz.

Başka bir yöntem olarak da paspasın üzerine karbonattan sonra bir miktar maden suyu dökebilirsiniz.

Maden suyu karbonatı köpürttükten sonra duru su ile ıslatılmış bez yardımıyla paspası silebilirsiniz.

PASPAS TEMİZLİĞİNİ RUTİN HALİNE GETİRİN