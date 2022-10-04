Evli çifti ayıran kaza! Uçuruma yuvarlanan araçtan son anda atladı

Antalya'da uçuruma yuvarlanan otomobilden atlayan adam kurtulurken, eşi hayatını kaybetti.

Kaza, Alanya ilçesi Yalçı Mahallesi Kuş Yuvası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Turan yönetimindeki otomobili ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

SON ANDA OTOMOBİLDEN ATLADI

Uçuruma yuvarlanan otomobilden sürücü Ahmet Demir bir anlık refleks ile kendini araçtan atarak kurtuldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ahmet Turan, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, aynı otomobilde yolcu konumunda bulunan eşi Şadiye Turan kazada hayatını kaybetti.

İtfaiye ekipleri otomobilde bulunan Şadiye Turan’ın cansız bedenini çıkarttı. Yapılan incelemelerin ardından Turan’ın cenazesi belediye morguna kaldırıldı. Yaralı Ahmet Turan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

