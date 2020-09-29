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Evli gençten 3 gündür haber alınamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 14:30 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde evli gençten 3 gündür haber alınamıyor.Bağlarbaşı Mahallesi’nde yaşayan 30 yaşında evli olan Rıdvan Dağlıkan 27 Eylül günü kayboldu.

Evli gençten 3 gündür haber alınamıyor

Mersin’in Tarsus ilçesinde evli gençten 3 gündür haber alınamıyor.
Bağlarbaşı Mahallesi’nde yaşayan 30 yaşında evli olan Rıdvan Dağlıkan 27 Eylül günü kayboldu. Öğlen saatlerinden evden çıkan Rıdvan Dağlıkan’dan 3 gündür haber alınamıyor.
Ağabeyleri Deniz ve Esat Dağlıkan, kardeşlerinin Pazar günü kimseye bir şey demeden evden çıktığını, bir anda ortadan kaybolan kardeşleri için kayıp ilanı verdiklerini bildirdi.
Kardeşi Rıdvan Dağlıkan’ın hayatından endişe ettiklerini belirten ağabeyleri, “Kardeşimiz Rıdvan Dağlıkan’ın bulunması için görenlerin, duyanların bize haber vermesini istiyoruz” dedi.
Rıdvan Dağlıkan’ın görenlerin 0536 035 33 50 numaralı telefonla iletişime geçebilecekleri bildirildi.

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