Evlilikte pişman olmamak için nelere dikkat edilmelidir?

2019 yılı verilerine göre 541 bin 424 kişinin dünya evine girdiği Türkiye'de 1 yıl içinde 155 bin 47 kişi boşandı.Bir önceki yıla göre boşanan çiftlerin sayısı yüzde 8 artış gösterdiği kayıtlara geçti. Şiddetli geçimsizliklerin, kıskançlık kavgalarının ya da anlaşmazlıkların sebep olduğu ayrılıklarda doğru kararı verdiğinden emin olamayan onlarca insan evlilik yoluna çıkmadan önce bir kez daha düşünür oldu. Peki çiftlerin evlilik kararı alma konusunda doğru kişiyi seçtiğinden emin olması için nelere dikkat etmesi gerekiyor?

Konuyla ilgili açıklama yapan Psikiyatrist Dr. Sabri Yurdakul, 'Evlilikle ilgili güzel bir söz vardır: Evlenene kadar gözünüzü dört açın, evlendikten sonra da sımsıkı kapatın' diyerek dünya evine girmeden önce karşılarındaki kişiyi doğru analiz etmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor. İşte Yurdakul'un evlilikte pişman olmamak için karar öncesi gerçekleştirilmesi gerektiğini söylediği tavsiyeleri:

EVLİLİK KARARI ÖNCESİ DUYGUSAL DEĞİL MANTIĞINIZLA GÖZLEM YAPIN

Bir takım davranışlar evlenmeden önce görülebilir. Aşkın gözü kördür derler, insanın gözü açılınca da onunla ilgili her şey ortaya çıkabilmektedir. Bu yüzden evlilikle ilgili karar vermeden önce, sevgiye ve aşka bakmadan mantığa bakılması gerekir. Öncelikle olması gereken şey, karşımızdaki insanın iki davranışına bakılmasıdır.