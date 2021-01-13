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Evlilikte pişman olmamak için nelere dikkat edilmelidir?

13.01.2021 14:53 | Son Güncelleme:
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Gelinlik ve damatlığınızın içinde uzun bir yolda yürüyorsunuz. Çevreniz sizin mutluluğunuz görmek için gelen onlarca insanla dolu. Çiçeklerle süslenmiş, güzel müziklerin çaldığı bir ortamda hayal ettiğiniz bir evliliğe adım atıyorsunuz. Ancak birkaç yıl sonra bu yaşanan eşsiz atmosferin öncesinde kurduğunuz evlilik hayallerinin düşlediğinizden çok farklı olduğunu görüyorsunuz. Birlikte yaşlanmanın hayalini kurduğunuz kişiyle yaşamak çileye dönüşüyor ve ayrılma planları yapmaya başlıyorsunuz...

2019 yılı verilerine göre 541 bin 424 kişinin dünya evine girdiği Türkiye'de 1 yıl içinde 155 bin 47 kişi boşandı.Bir önceki yıla göre boşanan çiftlerin sayısı yüzde 8 artış gösterdiği kayıtlara geçti. Şiddetli geçimsizliklerin, kıskançlık kavgalarının ya da anlaşmazlıkların sebep olduğu ayrılıklarda doğru kararı verdiğinden emin olamayan onlarca insan evlilik yoluna çıkmadan önce bir kez daha düşünür oldu. Peki çiftlerin evlilik kararı alma konusunda doğru kişiyi seçtiğinden emin olması için nelere dikkat etmesi gerekiyor?

Konuyla ilgili açıklama yapan Psikiyatrist Dr. Sabri Yurdakul, 'Evlilikle ilgili güzel bir söz vardır: Evlenene kadar gözünüzü dört açın, evlendikten sonra da sımsıkı kapatın' diyerek dünya evine girmeden önce karşılarındaki kişiyi doğru analiz etmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor. İşte Yurdakul'un evlilikte pişman olmamak için karar öncesi gerçekleştirilmesi gerektiğini söylediği tavsiyeleri:

EVLİLİK KARARI ÖNCESİ DUYGUSAL DEĞİL MANTIĞINIZLA GÖZLEM YAPIN

Bir takım davranışlar evlenmeden önce görülebilir. Aşkın gözü kördür derler, insanın gözü açılınca da onunla ilgili her şey ortaya çıkabilmektedir. Bu yüzden evlilikle ilgili karar vermeden önce, sevgiye ve aşka bakmadan mantığa bakılması gerekir. Öncelikle olması gereken şey, karşımızdaki insanın iki davranışına bakılmasıdır.

KİŞİ KISKANÇ VE HUYSUZ İSE BİR KEZ DAHA DÜŞÜNÜN!

Karşımızdaki insan kıskanç ve huysuz ise, bir kere daha düşünmekte yarar vardır. Çok sevgi olsa bile, ileride bu sevginin bir işe yaramayacağını söyleyebilirim. Çünkü kıskanç bir insanla yaşamak çok zordur. Şiddete yönelik insanlarla kıskanç insan dışında, her insanla ortası bulunur.

ANNESİNİN SÖZÜNDEN ÇIKMAYAN ERKEKLERE DİKKAT!

Hanımlar için bir tüyo, karşısındaki erkek annesinin sözünden çıkmayan bir erkekse, o zaman iki kat daha düşünmekte fayda vardır. İleride ciddi bir kayınvalide sorunu yaşanacağının bir göstergesidir.

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