Evlilikte yeni dönem kapıda! 'Eşitlik ilkesine aykırı' itirazı: Kadının erkeğin kütüğüne geçmesi iptal ediliyor!

Kadınların yıllardır sürdürdüğü eşitlik mücadelesinde yeni bir aşama: Anayasa Mahkemesi, şimdi de "evlenen kadının kaydının kocasının hanesine taşınması" düzenlemesini masaya yatırıyor. Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun tartışmalı maddesi, eşitlik ilkesine aykırı bulunarak iptal yolunda.

ANAYASA MAHKEMESİ'NE İTİRAZ BAŞVURUSU

İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, incelediği bir davada Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 23. maddesinin ikinci fıkrasındaki hükmü "eşitlik ilkesine aykırı" gerekçesiyle ciddi buldu.

Maddede şu ifadeler yer alıyor: "Evlenen kadının kaydı kocasının hanesine taşınır. Kocası ölen kadın yeniden evlenmedikçe ölen kocasının aile kütüğünde kalır. Ancak dilerse babasının kütüğüne dönebilir"

Mahkeme, bu düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne itiraz yoluyla başvurdu.

İLK İNCELEME 6 KASIM'DA

Anayasa Mahkemesi, iptal istemini 6 Kasım'daki Genel Kurul gündeminde ele alacak. Başvuruda eksiklik tespit edilmezse, düzenleme daha sonraki bir tarihte esastan görüşülecek.

ÖNCEKİ İPTAL KARARI: SOYADI EŞİTLİĞİ

Yüksek Mahkeme, daha önce Türk Medeni Kanunu'nun 187. maddesinin birinci cümlesini iptal etmişti. İptal edilen hüküm: "Evlenen kadının kocasının soyadını alacağını ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadının önünde önceki soyadını da kullanabileceği, kadının evlenmeden önceki soyadını evlendikten sonra tek başına kullanamayacağını" öngörüyordu.

Kararda şu değerlendirme yapılmıştı: "Erkek, evlenmeden önceki soyadını evlendikten sonra da tek başına kullanabildiği halde kuralla kadının evlenmeden önceki soyadını evlendikten sonra ancak kocasının soyadının önünde kullanabileceği öngörüldüğünden karşılaştırmaya müsait şekilde benzer durumda olan eşler arasında cinsiyet temelinde farklı muamelenin yapıldığı açıktır."

Evlilik kurumunda geleneksel roller sorgulanıyor; eşitlik ilkesi ön plana çıkıyor.