Hobi diye başladı dünya sahnesinde zirveye çıktı!

Antalya’da yaşayan ve Burdur Bucak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde felsefe öğretmeni olarak görev yapan 43 yaşındaki Feryal Mine Mavi, hobi olarak başladığı fitnessta ulaştığı başarılarla adından söz ettiriyor. Türkiye şampiyonasında master kategorisinde elde ettiği şampiyonluğun ardından Mr. Universe sahnesinde de zirveye çıkan Mavi, Büyük Kadınlar -164 cm ve master kategorilerinde kazandığı şampiyonluklar, overall dereceler ve IFBB Pro Card ile kariyerinin en üst noktasına ulaştı.

Antalya'da yaşayan ve Burdur Bucak Milli Eğitim'de felsefe öğretmeni olarak görev yapan 43 yaşındaki Feryal Mine Mavi, hobi olarak başladığı fitnessta önemli başarılar elde etti.

Mavi, Türkiye şampiyonasında master kategorisinde elde ettiği şampiyonluğun ardından Mr. Universe sahnesinde de şampiyonluklar yaşadı.

Feryal Mine Mavi, Büyük Kadınlar -164 cm kategorisinde şampiyonluk ve overall, master kategorisinde ise şampiyonluk, overall ve IFBB Pro Card kazanarak kariyerinin zirvesine ulaştı. Son 3 yılda aldığı derecelerle adından söz ettiren 43 yaşındaki, 1 çocuk annesi Mavi, uluslararası alanda da dereceleriyle dikkat çekiyor.

"HAYAL EDİLEBİLECEĞİM EN ÜST NOKTAYA ULAŞTIM"

Öğretmenlik mesleğinin çocukluk hayali olduğunu belirten Mavi, spora başlangıç sürecini şu sözlerle anlattı: "Öğretmen olmak benim çocukluk hayalimdi. Fitness önce bir hobi olarak başladı. Sonrasında ‘neden yarışmayayım' dedim. 3 sene önce yarışmalara katılmaya karar verdim. 6 ay süren zorlu bir hazırlık sürecinin ardından Türkiye şampiyonasında ilk yarışmamda ikincilik elde ettim. Ardından birincilikler geldi. En son uluslararası prestijli bir yarışmada, benden 10 yaş küçük sporcuların yer aldığı organizasyonda hem kendi sıkletimin hem de büyük kadınlar kategorisinin şampiyonu oldum. Bu benim için hayal edilebilecek en üst noktaydı."

"EN BÜYÜK DESTEK AİLESİNDEN"

Öğretmenlik görevini sürdürürken yoğun antrenman ve diyet programlarını da aksatmadığını vurgulayan başarılı sporcu, en büyük destekçisinin 21 yaşındaki kızı olduğunu dile getirdi. Mavi, "Bu kararı ailemle birlikte aldım. Kızımı koçum olarak yanımda gezdiriyorum. Ailem beni çok destekliyor. Bu destek olmasa bu başarıları elde etmek çok zor olurdu" ifadelerini kullandı.

"HEM GÜÇLÜ HEM ZARİF"

Kadın olmanın hayatın birçok alanında sorumluluk gerektirdiğini söyleyen Feryal Mine Mavi, "Her şeyden önce bir kadın olmak dünyanın birçok derdini omuzlamak demek. Biz zaten hayatın birçok alanında şampiyonuz. Bir anne olarak gururla söylüyorum; bu görüntü bize yakışıyor, hem güçlü hem zarif" dedi.

Günlük hayatta görünüşten dolayı dikkat çektiğini de aktaran Mavi, "Yaz aylarında kaslı yapı biraz şaşkınlık oluşturuyor, bakışlar üzerimizde oluyor" diye konuştu.

Feryal Mine Mavi, 2026 yılında NPC Euro Masters yarışmasına katılarak buradan da dereceyle dönmeyi hedeflediğini açıkladı.

YUSUF YURDASİPER: "GÖĞSÜMÜZÜ KABARTTI"

Vücut Geliştirme ve Fitness Milli Takımı Antrenörü Zuhal Özkan Adıyaman ile çalışan Mavi'ye, IFBB Hakemi Yusuf Yurdasiper de destek verdi. Yurdasiper, "Salonumuzda antrenman konusunda destek olduk. Ulaştığı uluslararası başarı göğsümüzü kabarttı. Türkiye ve Avrupa'da aldığı derecelerle başarısını perçinledi" değerlendirmesinde bulundu.

